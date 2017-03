À plein pot

La prestation de tompau pourrait inspirer d'autres joueurs. Il a commencé la semaine avec 97.219 EUR et a réussi à améliorer ce résultat de près de 13 %. Notons que pour calculer le résultat de la semaine, nous mesurons non pas la progression absolue, mais l'avancée relative, histoire de donner autant de chances à tous les joueurs. On constate que le superbe résultat de tompau s'explique en grande partie par l'achat et la vente de turbos. Apparemment, donc, il "sent" très bien le marché. Il suffit de cliquer sur l'Historique de transaction de son portefeuille pour s'en rendre compte. Au début du concours, ce joueur a rempli son portefeuille d'actions bancaires, lesquelles ont entamé une hausse vigoureuse la semaine dernière. Bien entendu, cela ne fait pas l'affaire de Jan Yoens qui a longtemps semblé devoir emporter la palme hebdomadaire, mais qui a finalement dû s'avouer vaincu.

Peut-être le prochain gagnant de la semaine sortira-t-il lui aussi de nulle part. Il n'est donc certainement pas trop tard pour inciter vos collègues, proches et amis à s'inscrire. Non seulement vous leur donnez ainsi l'occasion de se familiariser davantage avec les placements, mais vous pouvez aussi gagner jusqu'à 2.500 EUR virtuels. À condition toutefois que ces amis ne se contentent pas de s'inscrire via le lien qui leur sera envoyé, mais qu'ils créent effectivement un portefeuille. L'inscription se fait via le site web http://concoursinvestisseurs.levif.be. La participation est gratuite, mais vous ne pouvez vous inscrire valablement qu'une seule fois.

Les portefeuilles qui mènent la danse

Le portefeuille du nouveau leader au classement s'appelle succes-sie. Comme pour les autres portefeuilles, vous pouvez suivre également toutes les actions qu'il entreprend. Il opère une gestion active de son portefeuille, ce qui semble être une condition indispensable pour progresser. En effet, dans le cadre de cette compétition de courte durée, une stratégie "buy and hold" (qui consiste à acheter et à conserver ses positions) semble vouée à l'échec. Les turbos qu'il a achetés ont également disparu assez vite de son portefeuille. En deuxième place, nous trouvons Superschtylé, un participant qui mène le classement des étudiants. Lui aussi se montre très actif et engrange régulièrement des bénéfices en négociant des turbos.

Bon à savoir

La saison des résultats bat son plein. On constate à cet égard que les bons résultats, ou ceux qui se révèlent meilleurs que prévu, sont récompensés par une hausse de cours vigoureuse. Les détenteurs des actions Bekaert ou Engie pourront le confirmer. Les détenteurs d'AB Inbev, le plus grand groupe brassicole du monde, sont à moins bonne enseigne. Les résultats de ce groupe n'ont pas répondu aux attentes des analystes, même si, somme toute, le cours n'a pas trop trinqué. À condition d'effectuer quelques recherches, on peut savoir par avance quand les entreprises publient leurs résultats. Il vous faut bien entendu acheter la veille de la publication, car si vous attendez le jour même, vous risquez de manquer le coche : le cours peut alors avoir déjà trop grimpé.

Classement provisoire au 3 mars 2017*

Classement général

1 succes-sie +13,24 %

2 Superschtylé +11,78 %

3 pjveys +10,64 %

4 reynkust +10,10 %

5 Jan Yoens +10,02 %





Étudiants

1 Superschtylé +11,78%

2 DeKrachtVanBehangpapier +9,96%

3 Naeyaert +9,29 %

4 henro +9,07 %

5 Siebenvh +8,65 %

*Sous réserve d'approbation par l'huissier de justice