Assurances auto: les nouveaux gadgets testés par les assureurs

Voici un an, Axa, leader de l'assurance auto en Belgique, lançait la formule Axa driveXperience, une police d'assurance qui offre des réductions de 20 à 50 % sur la prime ordinaire aux jeunes conducteurs dont les parents sont déjà assurés chez Axa. A l'aide d'une application mobile (Axa Drive) et d'un boîtier installé dans le véhicule (Axa Drive Key), l'assureur évalue le comportement au volant des jeunes conducteurs à l'aune de quatre critères : accélération, freinage, virages et vitesse. Après chaque voyage, les jeunes conducteurs obtiennent un score soulignant les bons et les mauvais points de leur conduite. C'est justement sur la base de ce score que les réductions de prime sont calculées.

