"Ethias est la marque d'assurance la plus forte"

Cet été, The Benchmark Company a réalisé une étude concernant les seize assureurs présents dans notre pays. Le bureau présente aujourd'hui une liste des marques d'assurances les plus fortes dans notre pays. Ethias sort gagnant. L'assureur a acquis une grande notoriété dans notre pays. DKV-ERGO est numéro deux, AG insurance et Bâloise se partagent la troisième place.

Différences régionales

La marque la plus surprenante du top trois est DKV-ERGO. L'étude montre notamment que cet assureur est relativement inconnu du grand public. Il doit par ailleurs faire face à des grands noms comme Ethias, AXA et AG Insurance.

Selon The Benchmark Company, l'assureur doit sa position au fait que le consommateur voit DKV-ERGO comme une marque de qualité et qu'il lui témoigne la plus grande confiance. En Flandre, DKV-ERGO est même la marque d'assurance la plus forte, suivie d'Ethias et d'Argenta Assurances. En Wallonie et à Bruxelles, le top trois se compose d'Ethias, DKV-ERGO et AG Insurance.

L'étude nous enseigne ensuite que les marques d'assurance pure obtiennent en général des meilleurs scores que les bancassureurs. Il n'y a qu'Argenta Assurances qui constitue une exception à cette règle en Flandre.