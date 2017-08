"L'assurance-groupe n'est plus une assurance"

Votre pension complémentaire n'est-elle pas sous-financée ? Jetez un coup d'oeil sur mypension.be, la base de données des autorités consacrée aux pensions complémentaires. Elle est opérationnelle depuis fin de l'année dernière. Les assureurs et les fonds de pension y introduisent chaque année toutes les informations relatives à votre plan de pension. Cliquez sur " Mon dossier complet " pour obtenir votre fiche de renseignements qui indique non seulement ce que vous avez déjà cotisé pour votre pension complémentaire mais aussi si cette réserve est entièrement financée ou non.

