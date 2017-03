Le stress, mal du siècle et casse-tête des assureurs

Le stress est la maladie du siècle. Parmi les 321.500 invalides recensés par l'Inami chez les travailleurs salariés, la plus grande partie, soit 35 %, sont affectés de troubles psychiques. Plus de 100.000 personnes actives souffrent, dans notre pays, d'une dépression ou d'un burn-out, qui constituent donc la première cause d'absence au travail, assez loin devant les douleurs musculaires.

