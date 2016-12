Le tarif des assurances hospitalisation augmente

Les augmentations de prix de la plupart des assureurs restent certes limitées, a communiqué De Tijd. Grâce à l'instauration des indices médicaux, beaucoup d'assurés ne devront pas débourser davantage l'an prochain. Ces indices, instaurés l'été dernier, définissent dans quelle mesure les assureurs peuvent augmenter la prime d'une assurance hospitalisation. Ils n'ont le droit d'augmenter la prime qu'une fois par an.

Indices médicaux

Selon ces indices, notamment suivis par DKV et AXA, la prime pour une chambre d'une personne pour un assuré entre 0 et 19 ans peut augmenter de 2,23%. Pour les personnes entre 20 et 34 ans, l'augmentation reste limitée à 0,34%. Pour les 65 ans et plus, le tarif se voit gonfler de 6,45%. En moyenne, les primes augmentent de 4,32%. AG Insurance a déjà modifié les primes de l'assurance pour une chambre individuelle en septembre. Les autres contrats seront adaptés en août 2017.

L'augmentation des prix d'une assurance pour une chambre collective reste plutôt limitée. Pour les personnes entre 20 et 49 ans, rien ne change. Pour les 65 ans et plus, la prime augmente de 3,83%. L'augmentation de prix moyenne est de 0,37%. Les indices médicaux pour les soins ambulatoires et les soins dentaires restent inchangés.

Augmentations variées

)Dans le journal, Ethias annonce se baser sur l'indice santé pour déterminer l'ampleur de l'augmentation de ses prix. Au 1er janvier, l'assureur augmentera les primes de 1,77%. La Mutualité Libérale suit à nouveau l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre juillet 2015 et 2016. Cela se traduit par une augmentation des prix de 2,27% pour les cinq produits d'assurance Hôpital Plus. La Mutualité Chrétienne se base sur l'âge pour déterminer suivre soit l'indice médical soit l'indice des prix à la consommation.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont souscrit une assurance auprès des Mutualités Libres. Hospitalia devient 4,59% plus cher et Hospitalia Plus augmente de 8,65%.

(NS)