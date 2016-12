Les assurés doivent-ils craindre les restructurations chez Ergo ?

Des restructurations sont en préparation chez l'assureur Ergo. Il n'y aura plus de nouvelles assurances-vie vendues et 200 des 338 emplois passeront à la trappe. "Le contexte économique difficile des faibles taux d'intérêt, qui a un impact sur la rentabilité des produits d'assurance-vie, touche surtout Ergo en Belgique et au Luxembourg, du fait de la dépendance des services de vente aux produits d'assurance-vie et de sa plus petite capacité à réaliser des économies d'échelle sur le marché", informe Ergo dans un communiqué de presse.

Pour les personnes qui ont déjà souscrit une assurance-vie, rien ne change, selon Ergo. L'assureur garantit la protection et la gestion des contrats existants le plus efficacement possible. "Les clients ne doivent pas se faire de soucis concernant le paiement des montants assurés à la date d'échéance. Nous allons remplir nos obligations", ressort-il.

L'allemand Ergo International s'est engagé à renforcer le capital de l'entreprise belge de plus de 300 millions d'euros. La branche belge d'Ergo compte 800.000 clients, dont elle reçoit 524 millions d'euros de primes.

Système de garantie

Mais que se passerait-il si, malgré l'injection de capitaux, cela tournait tout de même mal pour Ergo ? Même dans ce cas, les assurés ne doivent pas avoir de craintes. Si l'assureur venait à déposer le bilan, leurs investissements seraient protégés jusqu'à 100.000 euros par le régime belge de garantie des dépôts.

Les personnes qui ont l'intention de mettre fin plus tôt à leur assurance-vie devront payer 27% - 30% à partir du 1er janvier 2017 - de précompte mobilier s'il n'y a pas encore huit années écoulées depuis la signature du contrat. Cela se présente autrement pour les personnes qui ont souscrit une assurance de la branche 23 chez Ergo. Ce produit d'assurance ne tombe pas sous le régime de garantie de dépôts.

Les assurances-vie représentent depuis longtemps déjà une pierre autour du cou des assureurs. Du fait de la faiblesse des taux, ils doivent remplacer les obligations qui arrivent à échéance par des obligations avec un taux inférieur. Les assureurs doivent ainsi se contenter d'un taux d'intérêt négatif s'ils achètent par exemple des obligations d'État d'une durée jusqu'à 6 ans.

AXA Assurances et Ethias ont déjà organisé des actions de rachat afin de supprimer la part d'assurances-vie avec des rendements à vie de leur portefeuille. Tout comme Ergo, AXA a interrompu la vente de nouvelles assurances placement individuelles.