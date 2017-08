Une assurance voyage couvre aussi les frais en cas de décès

Avec 68 décès, le mois de juillet 2017 a été le plus mortel que la Belgique ait connu pour ses voyageurs. De Standaard a analysé les conséquences pour la famille et les amis qui restent lorsqu'une personne décède au cours d'un voyage.

Si on peut se le permettre, mieux vaut souscrire une assurance voyage. La plupart du temps, celle-ci couvre les frais de rapatriement du corps vers le pays d'origine, le traitement post-mortem et la mise en bière. Le cercueil et un billet aller-retour pour un membre de la famille peuvent éventuellement aussi être fournis. La plupart des assureurs de voyages offrent ce type de dispositif et font dépendre le prix de l'assurance de la destination du voyage : celui qui reste en Europe paie moins.

Il existe aussi des assureurs spécialisés en obsèques comme Dela, qui en plus de l'administration, du rapatriement, du traitement et de la mise en bière du corps, s'occupent aussi de la cérémonie des funérailles si tel est le souhait, tant à l'étranger qu'en Belgique. Une assurance voyage normale n'intervient pas pour la cérémonie.

Si un voyageur décédé n'a pas préalablement souscrit d'assurance, les proches doivent s'occuper du rapatriement du corps. Non seulement c'est très cher, mais cela s'accompagne aussi de tracasseries administratives.

Il s'agit ici, pour être clair, de décès individuels. Dans des situations exceptionnelles, comme lors de catastrophes, le ministère des Affaires étrangères endosse aussi une partie des responsabilités.

De Standaard mentionne encore que de plus en plus de Belges qui partent en voyage désirent épargner à leur famille ou à leurs amis toutes les conséquences financières et administratives d'un décès éventuel. Il ressort des chiffres de assurances.be que 25.000 simulations de calcul ont déjà été faites en 2017 pour une assurance voyage. C'est une augmentation de 25% par rapport à la même période l'an dernier.