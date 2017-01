Vous avez intérêt à vérifier vos extraits de compte de janvier

Vérifiez les frais

Les extraits de compte de janvier sont très intéressants pour vérifier le type de frais que votre banque vous compte chaque année. Vous savez ainsi ce que votre compte bancaire, en général avec la carte de débit et la carte de crédit assortie, vous coûte vraiment. Dans ce contexte, n'oubliez en outre pas de lire les petits caractères. Même si vous avez opté pour un 'package forfaitaire', vous remarquerez que les frais réels sont souvent plus élevés. Quelle que soit la formule choisie, pour certaines opérations, vous payez toujours des suppléments.

Une assurance compte (non désirée) ?

Pour chaque compte, vérifiez si vous avez oui ou non une assurance compte. Un grand nombre de personnes ont encore une telle assurance compte sur plusieurs comptes sans même le savoir. D'habitude, on doit signer un document pour cela lors de l'ouverture d'un compte et dès cet instant, on paie chaque année une prime pour cette assurance en janvier. La prime que vous payez n'est que de 4 à 5 euros par an. Elle est automatiquement débitée de votre compte, de telle sorte que cela ne saute pas aux yeux.

Indemnité limitée, couverture limitée

Cela varie d'une banque à l'autre, mais d'ordinaire l'indemnité est égale au solde du compte à vue le jour précédant le décès. Dans la plupart des banques, l'indemnité est toutefois de minimum 1.250 euros et elle est plafonnée par exemple à 25.000 euros par compte à vue. L'inconvénient majeur de telles assurances est qu'elles ne sont payées qu'en cas de mort par accident. En cas de décès pour cause de maladie ou de vieillesse, rien n'est payé.

L'annuler ou pas ?

Du fait de leurs faibles primes, ces assurances paraissent intéressantes, mais la couverture est toutefois très limitée (accident). Dans la pratique, nous la recommanderions par conséquent surtout pour les comptes sur lesquels un grand montant se trouve, par exemple un compte d'épargne. Pour un compte à vue par contre, avec lequel on travaille beaucoup plus et sur lequel il n'y a en général pas beaucoup d'argent, cette assurance semble superflue.

Une assurance trop discrète

Prenez note de tous les comptes pour lesquels vous conservez tout de même les assurances et veillez à ce que vos héritiers puissent retrouver cela facilement. Ce ne serait en effet pas la première fois que personne ne vient réclamer l'indemnité lors d'un décès.