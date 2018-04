Bientôt des paiements effectués via les réseaux sociaux?

L'an dernier, le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux a progressé de 9 % dans notre pays. Et malgré l'affaire des données personnelles qui la secoue, la plateforme Facebook reste la plus populaire, y compris pour envoyer des messages. Il n'est donc pas surprenant que le CEO Mark Zuckerberg permette aux utilisateurs de son app Messenger d'effectuer et de recevoir des paiements entre eux. Ces transactions peer-to-peer sont déjà possibles en Angleterre et en France, mais pas encore en Belgique.

