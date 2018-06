Comment bénéficier d'hôtels aux meilleurs prix ?

On ne présente plus des sites comme Booking.com, Hotels.com et Expedia.com où vous pouvez consulter et comparer les prix et la disponibilité de chambres d'hôtels dans le monde entier. Vous pouvez aussi y lire les commentaires de clients et réserver directement votre séjour. Mais le prix des chambres peut varier en fonction du site étant donné que ces intermédiaires perçoivent une commission.

Bonne nouvelle : des "comparateurs" regroupent à leur tour les prix de ces sites. Trivago est l'un de plus connus. Il vous permet de filtrer les résultats en fonction de plusieurs critères comme le prix et les évaluations. Plus pratique encore : vous pouvez comparer les différents prix proposés pour une même chambre et réserver directement au tarif le plus avantageux. HotelsCombined et Hotels-Scanner offrent le même service et n'ont, à notre avis, rien à envier à Trivago.

Réserver en direct

Il vous est très probablement déjà arrivé de trouver un meilleur prix en contactant l'hôtel plutôt qu'en passant par un site de recherche ? En effet, les hôtels doivent rétrocéder un pourcentage à la plateforme et celui-ci est intégré dans leur tarif. Contactez donc l'hôtel par téléphone ou par e-mail et vérifiez le prix sur son site. Dans de très nombreux pays, les hôtels proposent leurs chambres à des prix plus bas que sur les plateformes de réservation.

Vous l'ignorez peut-être, mais vous avez aussi tout intérêt à différer le plus possible la réservation de votre chambre, et ce, pour des considérations purement financières. Il ressort d'une étude récente du britannique SAP Concur qu'une réservation de dernière minute peut vous faire économiser jusqu'à 30 %. Ce n'est pas tout : réserver une chambre pendant la période d'annulation habituelle, soit entre 48 et 24 heures avant la date, est la plupart du temps synonyme de bonnes affaires. Attention toutefois à ne pas attendre trop longtemps en haute saison, car vous risquez que tout soit complet.

Vérification automatique

Vous pouvez également recourir aux services de Tingo. Après que vous avez réservé une chambre d'hôtel sur ce site web, celui-ci vérifie automatiquement pour vous les baisses de prix systématiques, par exemple à l'occasion d'actions temporaires ou de tarifs last minute. Cette vérification s'effectue en continu jusqu'au moment où la période d'annulation gratuite prend fin. Si Tingo trouve un prix plus bas, votre réservation est automatiquement annulée et la chambre est de nouveau réservée à votre nom au tarif le plus avantageux.

Tingo reverse l'argent ainsi économisé sur votre carte de crédit après votre séjour. Nous n'avons pas testé cette plateforme, mais son appartenance à TripAdvisor, le célèbre site d'avis et de conseils touristiques, est un gage de crédibilité. De plus, nous y avons souvent trouvé des prix de départ inférieurs à ceux pratiqués par Trivago ou HotelsCombined. Kayak, pour sa part, vous informe par e-mail des baisses de prix des chambres des hôtels que vous avez consultés sur son site.

DreamCheaper vous offre les mêmes services que Tingo, mais retient 20 % sur les montants remboursés. Service, une plateforme similaire mais plus récente, conditionne son accès à une inscription préalable couplée obligatoirement avec votre compte Gmail ou Hotmail, ce qui nous semble moins avisé. Par ailleurs, Service prélève une commission de 30 % sur les remboursements, alors que l'abonnement annuel coûte déjà 49 dollars.

Traduction : virginie·dupont·sprl