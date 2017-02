Concours Investisseur 2017: Un départ en douceur

Comme l'an dernier, nous travaillons avec les cours acheteurs et vendeurs d'Equiduct grâce auxquels les ordres au mieux peuvent être exécutés immédiatement, sans que des cours effectifs doivent être formés sur le marché réel. Ce système vaut aussi pour les turbos, où l'écart entre cours acheteurs et vendeurs est traditionnellement minime.

Il n'est certainement pas trop tard pour inciter vos collègues, proches et amis à s'inscrire. N'hésitez pas à le faire car vous pouvez remporter jusqu'à 2 500 EUR virtuels si des amis que vous avez invités s'inscrivent et créent effectivement un portefeuille. Une telle somme peut faire toute la différence lors du décompte final. De plus, vous leur donnez l'occasion d'essayer les possibilités d'investissement sans courir le moindre risque financier. N'attendez donc plus pour inviter vos amis via le site web http://concoursinvestisseurs.levif.be. La participation est gratuite, mais vous ne pouvez vous inscrire valablement qu'une seule fois. Parcourons brièvement les principales règles du concours. Vous pouvez investir dans des produits financiers variés : des actions, des trackers et des turbos. Vous avez le choix parmi une sélection d'actions cotées sur les marchés d'Euronext de Bruxelles, Amsterdam et Paris. Par ailleurs, les 30 actions de l'indice DAX sont également à votre disposition. Notre sélection de trackers vous permet de profiter des mouvements des principaux indices étrangers. Les bourses peuvent grimper, mais aussi baisser. Vous pouvez anticiper sur les mouvements à la baisse par l'achat de turbos short ou de trackers short sur l'un des indices. Les turbos vous permettent d'anticiper, pour 5 % max. de la valeur de votre portefeuille, sur les mouvements de l'AEX, du DAX, du CAC et du BEL20, de l'or, de la parité EUR/USD et du pétrole brut. Un turbo long permet de miser sur une hausse de cours, alors que vous achèterez un turbo short lorsque vous vous attendez à un repli.

Grâce aux turbos

Sans doute êtes-vous curieux de savoir comment le joueur changenow a réussi à accroître son capital virtuel de près de 5 % dans un contexte boursier plutôt léthargique. Jetons un coup d'oeil dans son portefeuille, ce que vous pouvez d'ailleurs faire vous-même. Tout d'abord, changenow a fait un usage maximal des possibilités que nous avons offertes de remporter de l'argent supplémentaire. C'est que le Concours Investisseur récompense les joueurs actifs. Notre homme a invité cinq amis et a également partagé le Concours Investisseur sur Facebook. Ces initiatives lui ont valu 3 000 EUR virtuels. Par ailleurs, il a répondu correctement à la question journalière, ce qui lui a permis d'engranger 1 250 EUR (5 x 250) supplémentaires sur son compte virtuel. On constatera toutefois qu'il a vendu une série de turbos à perte.

Bon à savoir

Les heures d'ouverture du Concours Investisseur ne correspondent pas exactement à celles des bourses européennes. Ainsi, les cours ne commencent à courir pour notre compétition qu'à 9h05, alors que les bourses d'Euronext ouvrent leurs portes à 9 heures. Dans le Concours Investisseur, la clôture est à 17h30, alors que sur les marchés cités, les transactions se poursuivent jusqu'à 17h40. Pour les turbos, d'autres heures d'ouverture s'appliquent. Les ordres boursiers dont l'exécution porterait votre position à plus de 10 % sont supprimés automatiquement par le système. Même chose pour les turbos, mais vous pouvez engager au maximum 5 % de vos actifs dans un ou plusieurs turbos. Veillez bien à ne pas passer d'ordres trop volumineux lorsque vous les introduisez avant l'ouverture des marchés.

Classement provisoire au 24 février 2017*

Général :

1. Changenow +5,77%

2. Scotty T +5,41 %

3. Superschtylé +5,19 %

4. Nilog +5,02 %

5. Marnic5 +4,98 %

*Sous réserve d'approbation par l'huissier de justice