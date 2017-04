Concours investisseur: Focus sur la France

Finalement, ce sont le candidat centriste Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen qui ont remporté le plus de voix. À moins d'un glissement de terrain inattendu, la probabilité est grande que ce soit Macron, 39 ans, qui sera élu président. Les marchés réagiront alors plus que probablement avec soulagement. Les participants au concours qui ont misé sur un tel résultat s'en frotteront probablement les mains, car la semaine dernière, la bourse française n'a pas fait d'étincelles.

Le gagnant de la neuvième semaine

La neuvième semaine s'est terminée au coude à coude entre les portefeuilles -TM- et JDemunter. Le premier cité l'a finalement emporté sur le deuxième avec une avance de 0,003 %. Ziim a terminé troisième avec un gain de 5,86 %. Il est intéressant de constater qu'à part répondre au quiz quotidien qui lui a rapporté au total 1 000 EUR virtuels, le gestionnaire du portefeuille -TM- n'a rien fait du tout cette semaine. Sa dernière transaction remonte au 13 avril 2017, lorsqu'il a acheté une petite quantité de turbos short sur le pétrole Brent. Son portefeuille d'actions financières a fait le reste. Cela prouve une fois de plus que de nombreux chemins mènent à Rome et que les joueurs ne sont pas obligés de faire du daytrading pour y arriver.

Du neuf au sommet

Au classement général, le portefeuille De lustige pauw a pris la tête. Lui non plus n'a pas fait grand-chose la semaine dernière. Il a vendu un turbo short sur l'indice français CAC40 et a pris son bénéfice sur l'action néerlando-suédoise Akzo Nobel, entreprise convoitée par l'Américain PPG, sur laquelle il a réalisé un petit bénéfice. Actuellement, son portefeuille ne contient plus qu'un turbo short sur le cours de l'or. Bien entendu, avant cela, il n'était pas resté les bras croisés : il a enregistré de jolis bénéfices sur des actions comme CFE, Galapagos, Deceuninck et Fagron. Par ailleurs, il maîtrise très bien le jeu des turbos. On en veut pour preuve les bénéfices de plus de 5 % chacun qu'il a réalisés sur un turbo long sur le pétrole Brent et sur un turbo short sur l'indice CAC40. À la deuxième place, on trouve Ziim, le joueur qui mène par ailleurs le classement des étudiants. Lui s'y est pris autrement. Il était entièrement investi avec un portefeuille composé essentiellement de valeurs financières, telles qu'AXA, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, ING Groupe, KBC Groupe et Société Générale. Avec un turbo long sur le pétrole Brent, il tente d'anticiper sur une nouvelle hausse de l'or noir. Avec DriesB qui occupe actuellement la cinquième place, on trouve autre étudiant dans le top cinq du classement général.

Bon à savoir

Les élections présidentielles françaises ont eu une conséquence inattendue. Comme BNP Paribas prévoyait une grande volatilité après les résultats du premier tour, l'émetteur a décidé de ne pas afficher de cours vendeurs pour les turbos à grand effet de levier, non seulement pour l'indice CAC40 français, mais aussi pour les autres indices. Toutefois, les joueurs qui avaient déjà un turbo à grand effet de levier en portefeuille pouvaient encore le vendre. Nous sommes bien entendu curieux de savoir s'il en sera de même lors du second tour prévu le dimanche 7 mai, soit une semaine avant la fin du Concours Investisseur.

Classement provisoire du 21 avril 2017*

Classement général

1 De lustige pauw +25,79 %

2 Ziim +24,32 %

3 bvv +24,21 %

4 zewinner +23,04 %

5 DriesB +22,23 %

Étudiants

1 Ziim +24,32 %

2 DriesB +22,23 %

3 pieterpijls +19,68 %

4 Quinvest +19,45 %

5 realme +18,74 %

*Sous réserve d'approbation par l'huissier de justice