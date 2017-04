Concours investisseur: L'inévitable Trump

Chaque semaine, Trump domine l'actualité, que ce soit comme acteur principal ou secondaire. Actuellement, il s'en prend à la Corée du Nord puisqu'un porte-avions américain se rend dans la région. L'effet de cette action sera connu la semaine prochaine. Au cours de la semaine écoulée, les bourses se sont de nouveau montrées peu actives. Dans un tel climat, il est difficile pour les joueurs de se distinguer. Malgré les 1 250 EUR virtuels que les fidèles répondants au quiz peuvent remporter chaque semaine, de nombreux portefeuilles ont fait du surplace ou subi de légères pertes.

Le gagnant de la septième semaine

Cette semaine, le gain en pour cent du gagnant était le plus faible jamais enregistré. Il faut dire qu'au cours des semaines précédentes, les joueurs pouvaient remporter jusqu'à 3 000 EUR supplémentaires en invitant des amis et en partageant le Concours Investisseur sur Facebook. À présent, ils n'ont plus cette possibilité. MattVC a su tirer son épingle du jeu dans ce contexte léthargique, ce qui lui a valu un bénéfice en base hebdomadaire de 4,45 %. Les deuxième et troisième du classement hebdomadaire, Silverfox et Robinho, suivent à près d'un demi pour cent. Le deuxième s'est toutefois montré actif. Il a réalisé un petit bénéfice sur un turbo long sur l'indice français CAC40 et a acheté jeudi un portefeuille rempli d'actions financières qu'il a couvert contre le risque de baisse au moyen d'un turbo short sur le même indice. Cette stratégie lui a bien réussi. Les joueurs moins bien classés peuvent viser l'un des quatre classements hebdomadaires restants. Sachez à cet égard que c'est la progression relative et non pas absolue qui compte.

Peu de glissements

Au classement général, les changements n'ont pas été marqués. Le portefeuille bvv a supplanté johndes à la première place, mais les différences demeurent minimes. Cela signifie qu'il reste possible pour de nombreux joueurs de remporter le premier prix, un portefeuille d'investissement d'une valeur de 10 000 EUR. En début de semaine, le gestionnaire du portefeuille bvv a acheté quelques actions financières de plus et a vendu un turbo short pour le remplacer par un turbo long. Comme la semaine dernière, il attend son heure puisqu'il n'est investi qu'à deux tiers de son portefeuille. Johndes, revenu à la troisième place, demeure fidèle à sa stratégie des semaines précédentes. Il répond systématiquement à la question du jour, mais pour le reste, il jure par le portefeuille d'actions qu'il s'est composé au début du Concours Investisseur, ainsi que par un turbo long sur l'indice CAC40.

Bon à savoir

Le climat géopolitique demeure tendu et la politique peut avoir une grande influence sur les marchés boursiers. Nous avons déjà signalé que le cours de l'or a augmenté après les événements récents, et que le dollar s'est également raffermi face à l'euro. Les turbos long et short sur le prix de l'or et la parité EUR/USD peuvent être des instruments adéquats pour anticiper sur une variation plus importante de ces valeurs, dans un sens ou dans l'autre.

Classement provisoire 7 avril 2017*

Classement général

1 bvv +21,78 %

2 MariaF +20,45 %

3 johndes +20,43 %

4 malv49 +19,92 %

5 delecosse +19,91 %

Étudiants

1 pieterpijls +18,71 %

2 jhochner +18,43 %

3 realme +17,59 %

4 henro +16,98 %

5 Stefaan Pauwels +16,97 %

*Sous réserve d'approbation par l'huissier de justice