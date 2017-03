Concours investisseur: le calme avant la tempête ?

L'inévitable Trump a été débouté par le Congrès américain qui a refusé l'adaptation de l'Obacamacare, l'un de ses chevaux de bataille. Il a alors retiré en toute hâte son projet de loi relatif au Trumpcare. Son prestige en a pris un sérieux coup. Plus inquiétant est le fait que lundi, la bourse américaine a soudain piqué du nez, sans raison apparente.

Le quatrième prix de la semaine a été remporté par le portefeuille Surfistaaa, qui a gagné 7,73 % en une seule semaine. Ce joueur entamé la semaine avec 100 599 EUR. Cela démontre une nouvelle fois que le prix de la semaine est à la portée des participants moins bien classés.

Certains analystes expliquent la baisse soudaine des actions américaines par des prises de bénéfices dues au fait que depuis l'élection de Trump, la bourse avait déjà gagné 18 %. D'autres craignent l'imminence d'une baisse sévère. La semaine dernière, nous avons déjà expliqué comment anticiper le mouvement et cette semaine, les joueurs qui ont effectivement mis ces conseils en pratique - comme tompau, le gagnant du deuxième classement hebdomadaire - ne l'ont pas regretté. Nous prévoyons en tout cas d'importants mouvements sur les bourses au cours des semaines à venir.

Gagnant de la semaine

Pendant la cinquième semaine du concours, il n'y a pas non plus eu de résultats hebdomadaires sensationnels. Le portefeuille Surfistaaa s'est pourtant couronné vainqueur grâce à une avancée de 7,73 %, soit plus d'un pour cent de plus que le deuxième du classement hebdomadaire, HenDTech. Rappelons que les amis invités doivent s'inscrire et créer un portefeuille à temps pour que l'argent virtuel soit pris en compte pour le classement hebdomadaire. Le joueur Surfistaaa a profité au maximum de cette possibilité. L'argent virtuel qu'il a remporté pour avoir invité cinq amis (2 500 EUR) et pour avoir partagé le Concours Investisseur sur Facebook (500 EUR) lui a valu un gain non négligeable de 3 000 EUR supplémentaires. Il a fait une bonne affaire en achetant lundi un turbo short sur l'indice DAX, qu'il a vendu mercredi avec un bénéfice de 1 500 EUR. Mercredi toujours, il a acheté toute une série d'actions allemandes qui ont bien progressé depuis.

Quelques nouveaux venus dans le classement général

Comme les bourses ont relativement peu évolué, les positions dans le haut du classement n'ont pas fort changé non plus. Le portefeuille succes-sie mène toujours la danse. Le joueur en question a vendu jeudi la plus grande partie de ses actions et n'en détient plus que deux, en plus d'un turbo short sur l'indice CAC français. À la deuxième place, on découvre un nouveau venu : bvv. Au cours de la semaine dernière, ce participant a liquidé une grande partie de son portefeuille, mais il a acquis vendredi un turbo long sur le BEL20, ce qui lui permet de miser sur une nouvelle hausse. Superschtylé, le meneur du classement des étudiants, réapparaît dans collimateur. Vanessa7 est un autre nouveau nom, alors que tompau a montré de la consistance en misant sur la baisse, une stratégie qui l'a bien servi. Il a même mené le classement général pendant un moment, mais il est ensuite revenu à la cinquième place.

De l'argent virtuel pour inviter des amis : dernière chance

Le règlement du concours précise que l'invitation d'amis ne peut vous rapporter de l'argent virtuel que si vous le faites au plus tard le vendredi 31 mars 2017. Après, vous pouvez toujours inviter des amis pour leur faire découvrir les plaisirs de la bourse, mais cette générosité ne vous rapportera plus d'argent virtuel. Vous pouvez remporter au maximum 2 500 EUR en invitant cinq amis qui cliquent ensuite sur le lien et créent un portefeuille. Cela ne vous empêche pas d'inviter un plus grand nombre d'amis. Le partage du concours sur Facebook ne vous rapporte également 500 EUR virtuels que jusqu'au 31 mars.

Classement provisoire au 24 mars 2017*

Classement général

1 succces-sie +18,14 %

2 bvv +17,42 %

3 Superschtylé +17,17 %

4 Vanessa7 +16,55 %

5 tompau +15,56 %

Étudiants

1 Superschtylé +17,17 %

2 henro +14,26 %

3 DeKrachtVanBehangpapier +14,12 %

4 realme +12,71 %

5 MijnPortefeuilleRP +12,56 %

*Sous réserve d'approbation par l'huissier de justice