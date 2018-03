Concours Investisseur: les bourses s'enfoncent dans le rouge

La Fed, la banque centrale américaine, a augmenté les taux en plus d'avoir relevé les prévisions pour la croissance économique des États-Unis. Il est donc plus que probable que de nouvelles hausses vont suivre. Les observateurs en prévoient au moins trois autres en 2018.

L'action Facebook a été sanctionnée après la révélation que Cambridge Analytica avait utilisé les données de 50 millions de personnes collectées par le réseau social pour influencer leur comportement de vote lors des élections présidentielles américaines.

Cette nouvelle nous amène inévitablement au président Donald Trump. Celui-ci veut déclencher une guerre commerciale et vise surtout la Chine. Cette perspective a provoqué une onde de choc sur les bourses asiatiques et sur les marchés d'actions du monde entier.

Au cours des prochains jours, on peut s'attendre à toute une volée de résultats d'entreprises puisque la saison des résultats se termine le 31 mars. Dans le contexte actuel, des chiffres ou perspectives médiocres provoquent une sévère chute de cours, comme IBA l'a constaté à ses dépens dans notre pays. Dans le repli boursier actuel, presque aucune action n'a réussi à ramer à contre-courant, ce qui témoigne de la profondeur du malaise.

Rosolch, nouveau leader

La semaine dernière, nous avons fait l'éloge de Rafken qui avait réussi à se constituer une avance de plus de 6 % sur ses poursuivants. Mais en cours de semaine, ce joueur a perdu son avance et la tête du classement général a été reprise par Rosolch. Celui-ci avait remporté le classement hebdomadaire précédent et cette semaine, il a failli remettre cela. Il a cependant terminé quatrième. Ajoutons pour toute clarté qu'un joueur ne peut remporter qu'une seule fois le classement hebdomadaire, comme le prévoit le règlement du concours. La stratégie de Rosolch est restée inchangée. Ce joueur combine des trackers short sur les indices avec un turbo short sur le Dow Jones américain. Sur ce dernier, il a réalisé un bénéfice de près de 150 %. Pour lui comme pour les autres joueurs, la question clé est bien entendu de savoir à quel moment renverser la vapeur, car même lorsque les marchés sont à la baisse, il arrive tôt ou tard un moment où une correction se produit, qu'elle soit temporaire ou non.

Le gagnant de la cinquième semaine

Comme les semaines précédentes, les positions dans le haut du classement hebdomadaire ont changé tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Cette semaine était la dernière où il était possible pour les joueurs d'améliorer encore leur résultat en invitant des amis et en partageant le Concours Investisseur sur Facebook. Le cinquième classement hebdomadaire a été remporté par Wizard1967 avec un très joli résultat de 11,43 %. Comme il y a moins d'instruments permettant à un investisseur de miser sur la baisse que sur la hausse, le portefeuille de ce joueur ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Rosolch, le leader du classement général. Le portefeuille de Wizard1967 contient lui aussi des trackers short sur les indices. Son plus grand bénéfice, il l'a réalisé avec un turbo short sur le Dow Jones. Par ailleurs, il détient un turbo long sur l'indice VIX pour un montant limité, et vise ainsi sur une augmentation de la volatilité des marchés.