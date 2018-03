Concours Investisseur: les ours au pouvoir

Les joueurs qui s'en sont le mieux tirés sont ceux qui ont parié sur une baisse en achetant des trackers short sur les indices européens et en les combinant à des turbos short sur l'un des indices européens ou sur le Dow Jones Industrials américain. Le portefeuille ayant réalisé la meilleure performance est celui de Sungirl. Malgré les rigueurs de l'hiver, cette participante a enregistré un bénéfice de 9,96 %.

Les taureaux - comme sont surnommés les investisseurs qui visent une hausse des cours - ont été de la revue. Les marchés ont été affectés non seulement par le langage belliqueux tenu par le président russe Poutine deux semaines avant les élections présidentielles de son pays, mais aussi par la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits d'importation sur l'acier et l'aluminium. En plus de provoquer la baisse d'actions telles qu'ArcelorMittal et Bekaert, cette dernière annonce a aussi semé le trouble. Il est possible en effet qu'elle mène à une guerre commerciale. L'incertitude quant au Brexit n'a pas arrangé les choses.

Un coup d'oeil au sommet

Les meneurs de la première semaine ont perdu de leur superbe et le haut du classement a été repris par le portefeuille Johan.temm. Celui-ci a tout misé sur une baisse des marchés d'actions.

Son plus grand bénéfice, il l'a réalisé avec le turbo short 5 450 sur l'indice français CAC40, tandis qu'il détient également tous les trackers short sur les indices. Ses poursuivants ont adopté cette même tactique. La question clé reste bien entendu de savoir combien de temps cette stratégie peut être poursuivie, car tôt ou tard, les marchés remettront (temporairement ?) le cap à la hausse.

Le Concours Investisseur se terminera le vendredi 27 avril 2018. Tous ceux qui s'inscrivent maintenant ont donc une chance de remporter l'un des classements hebdomadaires restants. Le prix de la semaine de 1 000 EUR en actions peut être une belle motivation pour franchir le pas. Sachez que le classement hebdomadaire est basé sur la progression relative des joueurs. Et n'oubliez pas de répondre chaque jour à la question supplémentaire. Une bonne réponse vous rapportera 250 EUR virtuels. Les petits futés invitent leurs amis à s'inscrire lorsqu'ils ont une chance de décrocher la tête du classement hebdomadaire. Vous pouvez inviter un nombre illimité d'amis, mais le montant virtuel que vous pouvez gagner lorsque ceux-ci créent un portefeuille après avoir cliqué sur le lien de l'invitation est plafonné à 2 500 EUR.

Pour s'inscrire, une seule adresse : http://concoursinvestisseurs.levif.be.

Comme toujours, la participation est gratuite, mais vous ne pouvez vous inscrire valablement qu'une seule fois. Rappelons les principales règles du jeu. Vous pouvez investir dans des produits financiers variés : actions, trackers et turbos. Pour les actions, le choix vous est donné parmi une sélection de valeurs cotées sur Euronext Bruxelles, Amsterdam et Paris. Notre base de données comprend également les actions allemandes de l'indice DAX-30. Les turbos sont des produits à effet de levier moins bien connus. Vous pouvez investir au maximum 5 % de la valeur de votre portefeuille dans un ou plusieurs de ces turbos. Ici aussi, un vaste choix vous est proposé. Vous pouvez investir ainsi dans les indices européens tels que l'AEX, le CAC40, le BEL20 et le DAX. Plus loin, mais toujours à un seul clic de souris, vous pouvez investir également dans l'indice américain Dow Jones Industrials. L'or, le pétrole brut et l'indice VIX, qui mesure la volatilité des bourses, augmentent encore votre choix. Vous pouvez opter pour des turbos long pour anticiper sur une hausse des cours tandis que vous choisirez des turbos short si vous vous attendez à un repli des valeurs sous-jacentes. Le recours à ces turbos est indispensable pour avoir une chance de remporter le concours, et l'occasion vous est donnée ici de le faire sans vous exposer financièrement.

Le gagnant de la deuxième semaine

Sungirl a suivi une recette très simple. Au tout début du concours, elle a acheté un turbo short sur l'indice français CAC40, ainsi que des trackers short sur ce même indice, sur le DAX et sur l'Eurostoxx50. Cette semaine, elle a renforcé encore ces positions pour les porter à 10 % de la valeur de son portefeuille, soit le maximum permis pour les trackers. Par ailleurs, cette participante a répondu fidèlement à la question quotidienne, ce qui lui a valu sur la semaine un gain de 1 250 EUR virtuels. Enfin, last but not least, elle a invité cinq amis qui ont chacun créé un portefeuille, ce qui lui a permis de remporter encore 2 500 EUR virtuels supplémentaires. Investir peut être très simple, mais de nombreux joueurs semblent croire que les cours ne peuvent que grimper.