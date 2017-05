Concours Investisseur: Prêt pour le sprint final

Au cours de cette toute dernière semaine, le suspense demeure à son comble. Les différences entre les participants qui occupent la tête du classement sont minimes et il est clair qu'ils feront tous ce qu'il faut pour l'emporter. Il est frappant de constater que le top 5 ne détient qu'un turbo long sur l'indice CAC40 français ou sur l'indice BEL20 belge, sur lesquels tous ces participants affichent un gros bénéfice. De plus, les joueurs qui mènent la danse sont entièrement investis et nombre d'entre eux détiennent des actions financières. C'est un choix intelligent puisque depuis quelque temps, les valeurs financières sont devenues très volatiles. Si la hausse récente se poursuit, ce parti pris pourra leur rapporter gros.

Le gagnant de la onzième semaine

Avec une avance considérable, de près de 2 %, le portefeuille Jan Yoens a remporté le onzième et dernier classement hebdomadaire. C'est mérité. En une seule semaine, ce joueur a progressé de 8,72 %. Il ne s'est pas montré très actif au cours de cette semaine, laissant le portefeuille d'actions financières qu'il s'était constitué auparavant faire le travail. Il n'a fait qu'étoffer légèrement ses positions en AXA, BNP Paribas et Deutsche Bank. Le turbo long 3 400 sur l'indice BEL20 qu'il détient a grandement contribué à sa prestation. Vendredi, l'homme a enregistré sur ce produit dérivé un bénéfice de 134 %. Au classement général également, Jan Yoens fait un bond en avant. Vendredi, il s'était hissé à la quatorzième place.

Un nouveau top 5

Chose surprenante : le top 5 de cette semaine est totalement différent de celui de la semaine dernière. Il est rare que l'on assiste à un glissement d'une telle envergure. Aujourd'hui, c'est le portefeuille emile50 qui se trouve en tête. Notons qu'au cours de la semaine écoulée, ce joueur n'a rien fait du tout sauf répondre correctement à la question quotidienne, relativement aisée, du quiz. Cela lui a valu 1 250 euros virtuels supplémentaires. Le portefeuille d'emile50 contient principalement des actions financières, complétées par Aedifica et Danone. Ces deux actions lui valent le bénéfice moins important : le fruit du hasard ? Par ailleurs, il détient un tracker sur le secteur bancaire européen. Pour finir, il a acquis un turbo long sur l'indice CAC40 français avec un stop-loss à 4 540. Vendredi, il affichait sur cette position un bénéfice de près de 85 %. La deuxième place est occupée actuellement par pieterpijls, par ailleurs le premier étudiant du classement. La distance qui le sépare d'emile50 n'a rien d'insurmontable. Il détient 15 actions dont la moitié sont des valeurs financières. Il mise en outre sur Adidas, Aedifica, Econocom, EVS, Galapagos, Melexis et Valeo. Le turbo long sur l'indice BEL20 avec un stop-loss à 3 400 lui vaut actuellement un bénéfice de 129 %. Le podium provisoire est complété par le portefeuille malv49. Avec Crédit Agricole et ING Groupe, ce participant ne détient que deux valeurs financières. Et avec deux turbos long sur respectivement le BEL20 et le CAC40, il mise également sur une poursuite de la hausse de ces deux indices.

Bon à savoir

À la fin du concours, l'huissier de justice vérifie en détail que tous les gagnants ont bien respecté les règles du Concours Investisseur. Ainsi, les joueurs ayant géré plus d'un portefeuille sont exclus, ceci afin, bien entendu, de protéger les participants honnêtes.

Classement provisoire au 5 mai 2017*

Classement général

1 emile50 +37,13 %

2 pieterpijls +36,52 %

3 malv49 +36,19 %

4 jhochner +35,70 %

5 ivica +34,96 %

Étudiants

1 pieterpijls +36,52 %

2 jhochner +35,70 %

3 ArnoDeroost +32,51 %

4 Ziim +30,95 %

5 frederikvr +28,58 %

*Sous réserve d'approbation par l'huissier de justice