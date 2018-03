Concours Investisseur: un contre tous

L'inévitable président américain Trump s'est de nouveau fait remarquer, cette fois par un nouveau tour de limogeages et le refus d'approuver la reprise de Qualcomm par l'entreprise singapourienne Broadcom. Les rapports entre la Grande-Bretagne - et par extension l'ensemble du monde occidental - d'une part, et la Russie de l'autre, se sont dégradés après l'attaque au gaz neurotoxique d'un ancien espion et de sa fille à Salisbury. La Première ministre britannique May en a même attribué la responsabilité au président Poutine.

La saison des résultats bat toujours son plein, et ce sera le cas jusqu'au 31 mars, date butoir pour la publication des résultats annuels 2017 par les entreprises cotées. Étonnamment, la palme de l'action belge la moins performante revient à Bpost. Généralement, cette action ne fluctue pas beaucoup mais cette fois, elle a été sanctionnée pour l'annonce de prévisions décevantes. Les cadavres découverts dans les placards après la reprise de l'américain Radial n'ont pas fait du bien non plus à l'action des services postaux belges. Toujours à Bruxelles, Bekaert a été évincé lors du réaménagement annuel de l'indice BEL20. La place libérée revient (temporairement) à Ablynx.



Rafken solidement en tête

Actuellement, le portefeuille Rafken occupe solidement la première place du classement. Il affiche une avance spectaculaire de 6 % sur son premier poursuivant, du jamais vu au cours des dernières éditions. Reste à voir bien entendu si ce joueur pourra maintenir son avance puisqu'il reste six semaines avant la fin du concours. Il a gagné de l'argent virtuel supplémentaire en invitant des amis et a encore amélioré sa position en procédant à quelques arbitrages réussis avec des turbos short et long sur l'AEX. Actuellement, ce joueur vise une hausse tout en faisant preuve de prudence. En deuxième position, on trouve le portefeuille Iyadjin qui joue lui aussi la carte de la hausse et qui a réalisé un joli bénéfice avec un turbo long sur le pétrole. La troisième place est occupée par AZFPAY qui est entièrement investi et qui mise donc lui aussi sur une poursuite de la hausse.



De l'argent virtuel grâce aux amis : dernière chance

Vous pouvez encore remporter de l'argent virtuel en invitant des amis et en partageant la page du concours sur Facebook jusqu'au vendredi 23 mars 2018. Pour chaque ami qui clique sur le lien et crée un portefeuille, vous remportez 500 EUR virtuels, jusqu'à 2 500 EUR maximum. Et si vous partagez le Concours Investisseur sur Facebook, vous remportez 500 EUR virtuels supplémentaires. Même après cette échéance, vous pourrez inviter des amis, mais cela ne vous rapportera plus d'argent. Bien entendu, il n'est pas trop tard pour prendre part à l'aventure. Le Concours Investisseur se terminera le vendredi 27 avril 2018 et tous les participants ont encore une chance de remporter l'un des classements hebdomadaires restants. Le prix de la semaine de 1 000 EUR en actions n'est pas négligeable. Si vous souhaitez tester vos capacités d'investisseur ou vous mesurer avec des proches, des collègues ou des amis, inscrivez-vous sur le site web : concoursinvestisseurs.levif.be.



Gagnant quatrième semaine

Les occupants du haut du classement hebdomadaire changent sans cesse, et c'était également le cas le dernier jour de la semaine. Au final, le quatrième classement hebdomadaire a été remporté par le portefeuille Rosolch grâce à un gain de 5,94 %. Ce pourcentage est nettement plus faible que le score gagnant de la semaine précédente. Il faut dire que les marchés d'actions ont donné à voir des fluctuations moins prononcées. Rosolch a suivi une recette très simple. Anticipant sur une baisse des marchés, il a acheté des trackers short sur les principaux indices boursiers (DAX, CAC et Eurostoxx50) ainsi qu'un turbo short sur l'indice américain Dow Jones, sur lequel il a réalisé un bénéfice de près de 30 %. Il a également remporté 3 000 EUR virtuels supplémentaires en invitant des amis et en "aimant" le Concours Investisseur sur Facebook.