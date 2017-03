Concours investisseur : Une hausse à petits pas

Des élections importantes ont eu lieu aux Pays-Bas, mais la France aussi est dominée par le scrutin. Le premier tour des présidentielles aura lieu le 23 avril prochain. Les deux candidats qui remporteront alors le plus de suffrages seront départagés au second tour qui se tiendra le dimanche 7 mai 2017, soit juste avant la fin du Concours Investisseur. Les bourses craignent la victoire de Marine Le Pen, mais en cas de défaite de la candidate d'extrême droite, la bourse française peut mettre le cap à la hausse. Il est possible d'anticiper sur un tel scénario à l'aide de turbos long sur l'indice CAC40 de la bourse de Paris. Ce n'est pas pour tout de suite, certes, mais ne dit-on pas qu'investir, c'est prévoir ?

Gagnant de la semaine

Au cours de la semaine dernière, le portefeuille chilipeper a fait mieux que tous les autres participants. Si tous ses amis avaient réagi à temps à son invitation, son score aurait même été meilleur encore. Or, deux de ses amis ne se sont inscrits que vendredi, et c'était trop tard, ce qui lui a fait perdre ces 1 000 EUR virtuels supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le règlement du concours. Il est intéressant de constater que ce joueur avait entamé la semaine avec moins de 100 000 EUR. Si vous ne vous faites pas d'illusions quant au classement général, vous pouvez miser le tout sur le tout et briguer un classement hebdomadaire, ce qui peut vous valoir 1 000 EUR en actions. La tactique suivie par chilipeper ne manque pas d'intérêt. Hormis d'inviter des amis, de partager l'annonce sur Facebook et de répondre au quiz quotidien, ce participant n'a rien fait du tout au cours de la semaine écoulée. Tous les chemins peuvent donc mener à Rome et les opérations de daytrading ne sont pas nécessairement la clé du succès. Chilipeper a donc laissé ses actions faire tout travail et avec Fagron, Agfa-Gevaert et Umicore, il dispose en effet de quelques chevaux de trait.

Peu de mouvements au classement général

La plupart des joueurs du top cinq ont quasiment fait du surplace, et succes-sie demeure en tête. Il est toutefois talonné par reynkust. De plus, la différence avec le dixième au classement dépasse à peine 3 %, un écart certainement franchissable puisque le Concours Investisseur a encore huit semaines devant lui. Vendredi, succes-sie a pris son bénéfice sur ses positions financières et a acheté un turbo short sur l'indice français CAC40. Les seules actions qui lui restent en portefeuille sont l'action opéable Akzo-Nobel, la Deutsche Bank où une augmentation de capital figure au programme et la vedette biotech Galapagos sur laquelle il enregistre un bénéfice de près de 20 %. Nous sommes bien entendu curieux de savoir ce que lui réserve la prochaine semaine.

Bon à savoir

Les actions peuvent grimper, mais aussi baisser. La plupart des joueurs ne jurent que par une stratégie haussière, mais si vous aimez investir à contre-courant, vous pouvez spéculer à la baisse. Vous pouvez le faire via l'achat d'un turbo short sur l'un des indices. De plus, vous pouvez acheter des trackers short. La sélection contient une série de trackers où une baisse de 1 % de l'indice sous-jacent débouche sur une hausse de 2 % de la valeur du tracker. De tels trackers sont disponibles sur le CAC40, l'indice DAX allemand et l'indice Eurostoxx50.

Classement provisoire au 17 mars 2017*

Classement général

1 succes-sie +17,92 %

2 reynkust +17,20 %

3 A123 +16,44 %

4 Pex +15,39 %

5 tompau +15,33 %

Étudiants

1 A123 +16,44 %

2 DeKrachtVanBehangpapier +15,22 %

3 JulieBn +14,20 %

4 -TM- +13,77 %

5 realme +13,70 %

*Sous réserve d'approbation par l'huissier de justice