Concours investisseur: une hausse progressive

Un aspect intéressant à la performance de Pex est qu'il n'a pas eu besoin d'inviter des amis ou de partager le Concours Investisseur sur Facebook pour remporter le troisième concours hebdomadaire. Il doit une partie de son succès au choix judicieux de turbos. En particulier, il a engrangé un joli bénéfice via l'achat d'un turbo short sur le pétrole Brent. Le prix du pétrole brut s'est affaibli considérablement, de sorte qu'en deux jours à peine, il a pu revendre ce turbo avec un bénéfice de plus de 2 500 EUR. Pex n'est certainement pas un daytrader et son portefeuille est surtout constitué de valeurs financières, mais il contient aussi l'action belge CFE sur laquelle il a enregistré un bénéfice de près de 30 %. Il n'y a que sur Deutsche Bank qu'il doit se satisfaire d'un bénéfice minime. Grâce à sa belle prestation, Pex s'est également hissé dans le haut du classement général, où il n'est précédé que par succes-sie et A123, le leader du classement des étudiants. S'il peut convaincre cinq amis de participer au Concours Investisseur, et s'ils partagent le concours sur Facebook, il est même le leader virtuel.

Les portefeuilles qui mènent la danse

Le premier au classement, succes-sie, conforte sa position de leader, même s'il n'a pas fait grand-chose de sensationnel. Il n'hésite d'ailleurs pas à vendre des actions et des turbos à perte. Cette approche vaut souvent mieux que de conserver obstinément des valeurs qui bougent à peine. Ce joueur est pleinement investi et détient un turbo long sur le CAC40, de sorte qu'il peut profiter au maximum d'une poursuite de la hausse sur les marchés boursiers. Le numéro deux au classement, A123, n'a été actif que lundi dernier, lorsqu'il a acheté Société Générale et Deutsche Bank, ainsi qu'AB InBev, le plus grand brasseur du monde. Bien entendu, il a répondu fidèlement à la question quotidienne, ce qui lui a permis d'ajouter 1 250 EUR à son portefeuille virtuel. Son plus grand bénéfice, il l'a réalisé grâce à un turbo short sur le pétrole Brent acheté auparavant, ce qui lui permet donc de miser sur une baisse des prix pétroliers. Il affiche sur cette position un bénéfice de 90 %, mais n'oubliez pas que les turbos sont des produits volatils. Si les prix pétroliers remettent le cap à la hausse, son bénéfice peut fondre comme neige au soleil.

Bon à savoir

La semaine dernière, nous écrivions qu'il pouvait être très intéressant d'anticiper sur l'annonce de résultats meilleurs que prévu. Certains résultats ont de nouveau déçu, comme ceux de l'action belge D'Ieteren, mais la baisse initiale a été compensée relativement vite. Les résultats du distributeur français Carrefour ont été mal accueillis également. Par contre, les beaux chiffres de l'équipementier allemand Adidas ont donné lieu à une jolie envolée du cours. Par ailleurs, les joueurs peuvent réaliser de jolis bénéfices en sélectionnant des actions opéables. Les participants qui détiennent Akzo-Nobel se frotteront les mains. Bien que le groupe néerlando-suédois ait commencé par repousser son assaillant américain, on peut se demander s'il restera sur ses positions si l'offre est relevée. Dans ce monde, tout, ou presque, est à vendre. Peugeot a réussi à reprendre Opel du groupe américain GM, mais comme Opel n'est pas coté, il n'a pas été possible d'en profiter.

Classement provisoire au 10 mars 2017*

Classement général

1 succces-sie +17,06 %

2 A123 +15,04 %

3 Pex +14,54 %

4 reynkust +13,80 %

5 SillyFund +13,26 %

Étudiants

1 A123 +15,04 %

2 - TM - +12,19 %

3 Superschtylé +12,04 %

4 DeKrachtVanBehangpapier +11,79 %

5 pieterpijls +11,25 %

*Sous réserve d'approbation par l'huissier de justice