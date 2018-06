De l'utilité d'un testament pour les jeunes

Un testament est une technique relativement simple pour optimiser votre succession sur le plan fiscal. Vous pouvez demander à un notaire de l'établir pour 500 euros environ. Mais rien ne vous empêche de le rédiger vous-même. Pour être valide, il doit être écrit entièrement à la main, signé et daté. Vous pouvez le déposer en lieu sûr chez un notaire afin d'éviter de l'égarer. La plupart des notaires facturent 50 à 100 euros pour ce service. On croit souvent que la rédaction d'un testament ne concerne que les plus de septante ans. Mais dès que vous possédez un logement familial, il est conseillé d'établir un testament.

