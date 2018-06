De plus en plus de plaintes auprès du Centre Européen des Consommateurs

Le CEC Belgique aide et conseille les consommateurs avant et après leurs achats dans un autre pays de l'Union européenne, afin de résoudre les litiges à l'amiable. En 2017, il a reçu 2.486 demandes d'informations, 6.753 plaintes de consommateurs belges contre un commerçant étranger et 916 de consommateurs étrangers contre un commerçant belge. Le centre a pu immédiatement aider le consommateur en répondant à sa demande ou en lui fournissant un avis juridique dans 83% des dossiers, tandis que le CEC d'un autre État membre de l'UE est intervenu pour 1.722 plaintes.

Les plaintes portaient principalement sur les secteurs des produits de santé (16%), des systèmes de réductions de prix (15%), des billets d'avion (11%) et des meubles (10%). Les consommateurs se plaignent principalement des techniques de vente trompeuses (31%), sur internet ou par téléphone, et des problèmes de livraison (26%). Les vendeurs mis en cause par les consommateurs belges sont par ailleurs surtout basés aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.