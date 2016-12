À cause des voleurs, vos achats de Noël coûteront plus cher

Il ressort d'une enquête de Checkpoint Systems, un spécialiste de solutions de lutte contre le vol en magasins, que les détaillants belges augmentent sensiblement le prix de leurs produits en octobre, novembre et décembre. Selon l'étude, les consommateurs paieraient jusqu'à 16 euros en plus par personne pour leurs achats de Saint-Nicolas et de Noël.

"Du fait de l'augmentation du nombre de vols pendant la période des fêtes, les détaillants belges souffrent de pertes jusqu'à 187 millions d'euros. Ces pertes, ils les répercutent sur les clients", explique Dominique Reumers de Checkpoint Systems.

Marges bénéficiaires sous pression

Les marges bénéficiaires des détaillants souffrent des vols. Novembre et décembre représentent 35% de leur chiffre d'affaires. Les calculs de Checkpoint Systems nous apprennent que la criminalité au cours de la période des fêtes est jusqu'à 15% plus élevée que pendant le reste de l'année.

Selon Reumers, il y a différentes explications à l'augmentation des vols pendant cette période. "Pendant les jours de fête, les détaillants font plus la promotion d'articles de luxe dans leur magasin. Chez les détaillants, c'est aussi très mouvementé en cette période: il y a des heures d'ouverture supplémentaires et plus de stress dans les magasins. Le personnel preste également plus d'heures. Cela a pour conséquence que les voleurs à l'étalage se font moins vite remarquer."

Les voleurs s'intéressent surtout aux jouets, aux vêtements et aux aliments de luxe, ainsi qu'aux accessoires, à l'électronique et aux boissons alcoolisées.

(NS)