Avec Easy Save, BNP Paribas Fortis veut vous aider à épargner

BNP Paribas Fortis désire donner un petit coup de pouce aux clients qui ont des difficultés à mettre de l'argent de côté. Une nouvelle forme d'épargne Easy Save devrait aider le consommateur à épargner un petit montant à chaque transaction. Si un client doit par exemple payer 29,96 euros dans un magasin, BNP Paribas Fortis retirera 30 euros du compte. Les 4 cents restants atterriront sur un compte d'épargne séparé. Le commerçant continuera à recevoir le montant dû sur son compte comme avant.

Réponse aux soucis d'épargne

"Piggy Bank doit offrir une réponse aux problèmes d'épargne de nos clients et met l'accent sur la simplicité", dit Benoît Dumont de BNP Paribas Fortis dans De Morgen. Selon la banque, le client moyen peut, grâce à la nouvelle formule d'épargne, économiser environ 170 euros par an s'il effectue une transaction par jour. "Ce montant peut grimper, si le client paie beaucoup d'achats avec sa carte bancaire ou s'il fait beaucoup de virements", ressort-il. Les clients peuvent en outre décider eux-mêmes du compte d'épargne sur lequel la banque peut verser l'argent.

La grande banque fait savoir que toutes les transactions ne seront pas arrondies. Les paiements par carte de crédit n'entrent ainsi pas en considération. Les personnes qui désirent faire appel au nouveau service à partir du 6 décembre pourront l'activer via pc-banking. Dans une phase ultérieure, cela sera également possible via l'app Easy Banking. Les clients qui auront activé le service pourront l'interrompre à tout moment. Pour finir, la banque souligne que le service est entièrement gratuit.

(NS)