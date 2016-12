'AXA Bank est la meilleure banque de 2016'

Selon bankshopper.be, la victoire d'AXA Bank caractérise un changement sur le marché de l'épargne. Jusqu'à présent, sur les six années où Bankshopper.be a réalisé cette élection de la meilleure banque de l'année, Argenta a à chaque fois remporté le titre. Argenta a terminé à la deuxième place cette année. La troisième place revient à KBC, la grande banque la plus populaire. L'an dernier, les épargnants avaient choisi Belfius comme meilleure grande banque de l'année.

Malgré les taux élevés sur l'épargne offerts par les banques internet, les Belges préfèrent des marques familières comme AXA Bank.

"A première vue, les Belges semblent prendre part à l'évolution numérique des banques. Nous remarquons que les banques en ligne sont en plein essor. Elles ne font néanmoins pas encore de poids devant les banques qui disposent d'un réseau local fort. Malgré les taux d'intérêt élevés sur l'épargne offerts par les banques internet, les Belges préfèrent des marques familières comme AXA Bank. Précisément parce que ce type de banques disposent tant d'une plateforme internet conviviale que d'un réseau local", explique bankshopper.be.

Selon le site comparatif, c'est également la raison pour laquelle AXA Bank a battu Argenta cette année. "Argenta met le focus sur les conseillers locaux et accorde moins d'attention à la vogue d'internet."

Mais la banque va y apporter du changement, selon une porte-parole d'Argenta, Caroline Ghekiere: "Ces prochaines années, nous investirons résolument dans une nouvelle plateforme informatique performante, qui devrait être opérationnelle en 2018".

Trouver un équilibre parfait

Selon bankshopper.be, si elles ne veulent pas perdre de part de marché, les banques doivent viser un équilibre parfait entre la mise à disposition de services en ligne et un ancrage local. "Plusieurs banques, dont la gagnante de cette année, ont annoncé qu'elles allaient investir dans un plus grand développement de la numérisation des services au cours des prochaines années. Elles courent néanmoins le risque que cela se fasse au détriment de l'ancrage local. Les banques capables de concilier ces deux environnements seront à même de satisfaire la plupart des épargnants selon nous".

Dans une réaction à la victoire, AXA Bank fait savoir qu'elle désire avoir une forte présence sur les deux fronts: "Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour rendre la banque la plus simple possible pour nos clients, avec des produits simples et des outils en ligne très accessibles. En outre, AXA Bank est littéralement proche de ses clients grâce à un réseau étendu d'agents indépendants. Ils sont souvent un visage familier pour nos clients. Cette combinaison plaît clairement à nos clients", explique Wim Pauwels, le porte-parole chez AXA Bank.

Selon Pauwels, les banques auront toujours plus affaire à des clients qui alternent entre des transactions bancaires quotidiennes en ligne et une visite à l'agence bancaire. "Les clients frapperont encore toujours à la porte des agents locaux pour des conseils liés à des décisions importantes comme la souscription d'un crédit logement ou le démarrage d'investissements", conclut-il