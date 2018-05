Combien coûtent les alternatives à la viande dans les supermarchés ?

Il y a de plus en plus de magasins de proximité qui vendent les produits de fermiers locaux, voire de de fermes qui permettent au consommateur d'acheter directement leurs produits. À l'AD Delhaize de Hoeilaart, on retrouve ainsi la viande de Hubert De Rijcke, un éleveur de bovins limousins de la commune qui cultive lui-même la nourriture qu'il donne à ses animaux. Il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres des initiatives à petite échelle en vue de raccourcir la chaîne. Un nombre croissant de clients sont en effet prêts à payer un peu plus contre la garantie d'une meilleure qualité et d'une histoire solide pour l'étayer.

