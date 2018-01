'Comparer les fournisseurs d'énergie est plus important que jamais, mais également plus difficile'

"La facture énergétique risque d'augmenter une nouvelle fois", titraient différents journaux, maintenant que le mécanisme du filet de sécurité qui freinait les prix de l'énergie - du moins cette partie de la facture effectivement payée pour l'énergie - va disparaître.

Il semble un peu prématuré de conclure d'emblée que la suppression du mécanisme du filet de sécurité entraînera le prix de l'énergie à la hausse. Mais il est néanmoins exact que les fournisseurs énergétiques auront à nouveau la liberté de faire fluctuer leurs prix. Vers le bas, mais donc aussi vers le haut.

Ce qui ne fait toutefois aucun doute, c'est que la comparaison des prix et des fournisseurs devient plus importante que jamais. Et pas seulement une fois par an, mais constamment. Du fait de la disparition du mécanisme du filet de sécurité, les fournisseurs ont en effet à nouveau le droit d'indexer leurs prix, sur base du marché boursier énergétique notamment. Ces cours se sont montrés extrêmement volatiles ces dernières années, le risque existe donc que les prix énergétiques suivent cette même évolution.

Les analyses de June Energy montrent qu'en cette période - l'automne est traditionnellement la saison où promotions et actions fusent pour le consommateur - les différences entre les tarifs les plus bas et les tarifs les plus hauts sont singulièrement plus importantes. Et ce n'est également pas un hasard si les tarifs les moins chers et les tarifs les plus chers se trouvent chez les mêmes fournisseurs.

Car ce que les fournisseurs omettent de dire, c'est qu'après un an, vous basculez automatiquement vers un tarif plus cher. Ou alors vous recevez bien la réduction d'une 'famille moyenne', mais comme vous consommez personnellement beaucoup plus qu'une famille moyenne, vous recevez donc beaucoup moins que ce à quoi vous avez droit. Duperie en saison de réductions.

La possibilité d'indexer à nouveau les prix tous les mois rendra la facture encore plus opaque. Certes, ce sont surtout les pouvoirs publics qui en ont fait un micmac onéreux avec une série interminable de taxes, prélèvements et autres tarifs de distribution. Mais maintenant que les fournisseurs énergétiques obtiennent une latitude supplémentaire pour faire varier 'leur' partie de la facture énergétique, la comparaison devient encore plus complexe pour le consommateur moyen.

Ce timing est particulièrement malheureux. Certainement maintenant que la taxe Turtelboom est morte et enterrée en Flandre, la réussite de la politique énergétique est plus que jamais dans les mains du consommateur. Ce dernier détient le levier pour ouvrir le marché et accélérer ainsi la transition énergétique. Si le consommateur compare bien, et regarde au-delà des petits caractères et des promotions bidon, il contraindra les fournisseurs d'énergie à se concurrencer sur d'autres aspects qu'uniquement le prix. Sur les investissements dans l'énergie verte, sur un plan d'avenir pour la transition énergétique, sur la convivialité avec le client, sur le service.

Aujourd'hui, le consommateur voit à peine de différence entre les fournisseurs, qui se concurrencent l'un l'autre avec les actions et les réductions les plus folles. S'il ne se laisse plus avoir par les petits ballons promotionnels, les fournisseurs énergétiques n'auront plus d'autre choix que de mieux se profiler, avec une vraie vision sur l'énergie du futur.

Ironiquement, il y va tant de l'intérêt du consommateur que de celui du climat que les utilisateurs d'énergie comparent les fournisseurs. Pas seulement une fois par an, mais en continu. Or, plus le consommateur devient indispensable dans l'ensemble de la transition énergétique, plus il lui devient difficile de fournir sa contribution.

Vincent De Dobbeleer est cofondateur de June Energy, un service qui permet aux clients de cartographier leur consommation d'énergie et de comparer les prix des fournisseurs.