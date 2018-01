Épargner à l'étranger, une bonne idée ?

D'un point de vue légal, rien ne vous empêche d'ouvrir un compte dans un autre pays. Mais il vous faudra trouver une banque qui accepte les clients étrangers. " Et c'est souvent là que le bât blesse, explique Kristof De Paepe, de Spaargids.be. Selon leur politique et règles internes, les banques accepteront ou non des clients, belges par exemple. "

