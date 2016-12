Fonds d'épargne-pension: un encours historique à 17 milliards en septembre

Le nombre d'épargnants via les fonds se situe ainsi à un niveau 3% plus élevé qu'à fin 2015. Outre le nombre d'épargnants, l'encours épargné des fonds d'épargne-pension atteint également un nouveau plus haut historique, annonce lundi Beama (Belgian Asset Managers Association).

Si l'on inclut la formule d'assurance, 60% à 65% de la population active belge possède un produit d'épargne-pension du 3e pilier, souligne Beama. Environ 161.000 jeunes, soit 17,9% de la population active de la catégorie 18-30 ans, y prennent part via un fonds d'épargne-pension.