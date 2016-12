Investir, la nouvelle épargne pour la retraite: 5 conseils

Le livret d'épargne ne rapporte hélas plus rien. "Il n'y a pas d'autre choix que de prendre soi-même les choses en mains et investir", estime Steven De Punt, du gestionnaire de patrimoine Fortune Financial Group. Il donne cinq conseils d'investisseur expérimenté.

1. Ne tombez pas amoureux

Une importante leçon pour investir est: osez dire adieu. Une action ou un fonds qui fait de moins bonnes performances que ses concurrents ? Il y a dans ce cas peut-être une bonne raison: un nouveau CEO, une autre vision... Parfois, il n'y a absolument aucune explication logique. Espérer que la tendance s'inverse est souvent vain. Déterminez à l'avance quelle diminution est acceptable pour vous. Cela peut vous épargner de sérieux déboires.

2. Faites les recherches utiles sur internet pour détecter le bénéfice

En tant qu'investisseur, ne suivez pas aveuglément le troupeau. Détachez-vous des listes standards. Cherchez des fonds et des actions qui ne sont pas encore connus du grand public. Il existe même des moteurs de recherche spécifiques pour cela. Allez jeter un oeil sur Morningstar, Bloomberg ou Quantalys pour renforcer vos connaissances.

3. Tirez profit des cours de change

Ne vous limitez pas uniquement aux investissements en euros. Avec les cours de change, vous pouvez également gagner de l'argent. Investir dans des devises étrangères demande certes une bonne préparation et un suivi des évolutions géopolitiques et économiques. Être à l'affût des objectifs des banquiers centraux est indispensable.

4. Faites preuve d'audace

Si vous désirez gagner de l'argent en bourse, vous devez de temps en temps aussi oser prendre un risque calculé. N'investir que dans des valeurs sûres, c'est bien. Certainement si elles distribuent un beau dividende. De temps en temps, soutenir une société en croissance avec un bon management et une vision claire peut faire la différence entre un beau rendement et un rendement excellent.

5. Faites de l'investissement votre hobby

Opter pour des actions ou des fonds ? C'est une question de temps et d'informations. Choisissez les actions si vous connaissez bien la société ou si vous avez le temps de bien la cerner. Mais faites-vous aider par une instance professionnelle pour des choix moins évidents.

Steven De Punt est gestionnaire de patroimoine chez Fortuna Financial Group.