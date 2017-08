Le Belge a confiance dans la banque mobile

La révolution numérique dans le secteur bancaire se poursuit. L'utilisation du smartphone pour les opérations bancaires en ligne devient de plus en plus populaire, tant auprès des jeunes que chez les 55 ans et plus, conclut Beobank sur base d'une enquête réalisée par la banque auprès de 1.000 Belges âgés de plus de 18 ans. Plus d'une personne interrogée sur trois fait au moins une fois par semaine une opération bancaire en ligne via son smartphone ou sa tablette. Pour les personnes en dessous de 34 ans, ce pourcentage grimpe même à 52%.

