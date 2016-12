Le Belge reste fidèle aux banques traditionnelles

Le duo a interrogé 8.000 personnes dans cinquante pays. Moins d'un Belge sur quatre (23,6%) dit avoir confiance dans les FinTechs, les sociétés dont les services financiers sont largement numérisés. En revanche, 36,6% des Belges ont confiance dans les acteurs financiers traditionnels. Cela vaut surtout pour la lutte contre la fraude, la qualité des services et la transparence.

Numérisation des banques traditionnelles

A peine 30,4% des Belges ont fait usage des services des sociétés FinTech l'an dernier. Ce n'est qu'aux Pays-Bas que ce chiffre se situe encore plus bas: 29,8%. Les économies émergentes comme la Chine et l'Inde remportent la palme. En Chine, pas moins de 84,4% des consommateurs font appel aux services des FinTechs. En Inde, on parle de 76,9%.

Selon les personnes qui ont mené l'étude, la préférence des Belges va encore vers les banques traditionnelles du fait que beaucoup de banques offrent également leurs services par voie numérique. Plusieurs banques ont récemment fait savoir qu'elles investissent dans une numérisation plus importante.

Dans une interview pour Moneytalk de la semaine dernière, Simon November de Test-Achats faisait savoir que cette numérisation plus poussée n'est pas à l'avantage de tous les épargnants (Payez-vous la numérisation des banques en tant que client ?).