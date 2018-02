Le bout du tunnel semble proche pour l'épargnant qui veut un meilleur rendement

La taille du président de la Réserve fédérale (la Fed) semble aller de pair avec la hauteur des taux d'intérêt. Une coïncidence qui, en plus de faire sourire, se vérifie depuis près de quarante ans sur les marchés financiers et va sans doute jouer les prolongations avec le remplacement de Janet Yellen et son 1 m 60 par Jerome Powell du haut de son 1 m 81.

