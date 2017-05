'Les achats groupés d'énergie n'offrent pas la garantie du tarif le moins cher'

Les achats groupés d'énergie n'ont jamais été aussi populaires, écrivaient Het Laatste Nieuws et De Morgen jeudi matin. Selon ces journaux, 523.024 familles flamandes ont changé de fournisseur via un achat groupé l'an dernier. Mais cette constatation n'est pas accueillie positivement par tout le monde. Selon Christophe Degrez, CEO d'Eneco Belgique, nous devons traiter ces chiffres avec circonspection. "Cette augmentation est belle, mais la majorité des personnes qui ont ainsi changé de fournisseur appartiennent systématiquement au même groupe qui s'inscrit à nouveau chaque année et qui change à chaque fois de fournisseur pour une petite économie, pour revenir un...