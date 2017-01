Les assurances épargne ont perdu leur éclat

2016 fut une rude année pour les assureurs belges. Du fait de la politique des taux bas de la Banque Centrale européenne, encore de mise jusqu'à la fin de cette année, leurs marges bénéficiaires ont sérieusement pâti.

Ethias et AXA Assurances ont notamment des problèmes avec la part de leur portefeuille constituée d'assurances épargne avec un taux d'intérêt garanti à vie. Par le passé, ces deux assureurs ont offert une assurance avec un taux d'intérêt qui ne correspond plus à la réalité actuelle. C'est pourquoi ils ont organisé une action de rachat l'an dernier, avec succès. Ethias est parvenu à persuader 12.500 personnes de mettre fin à leur contrat. Chez AXA Assurances, 18.000 clients sur les 27.000 qui avaient souscrit une assurance épargne Crest20 ont cédé leur assurance épargne.

Mais les autres assureurs n'échappent également pas à la nouvelle réalité. Les Assurances Fédérales ont ainsi encore sabré récemment dans les rendements de l'épargne d'un certain nombre d'assurances épargne de la branche 21. L'assureur a notamment diminué le taux de base garanti sur Vita Invest, de 0,75 à 0,50%. Celui du Diamant Junior, une assurance épargne qui vous permet d'épargner pour vos (petits) enfants, a diminué de 0,75 à 0,25%. Certains assureurs ont même ramené le taux d'intérêt à 0.

Certains sont même allés un petit pas plus loin l'an dernier, en arrêtant l'émission de certaines assurances épargnes de la branche 21. Ainsi, chez Allianz, les nouveaux clients ne peuvent plus souscrire de Life 3A, Invest for Life Protect ou Invest for Life Dynamic.

Et les assurances épargne pension ?

Le fait que les assureurs vie connaissent des temps difficiles n'a également pas échappé aux personnes qui épargnent pour leur pension. Un sondage du journal De Tijd auprès des grandes banques nous apprend que le nombre de nouveaux contrats d'assurance épargne pension a fortement diminué en 2016 dans deux banques. Chez ING, le nombre de nouveaux contrats Life Star Plan a chuté d'un tiers. BNP Paribas Fortis a vu le nombre de demandes reculer de 21,5%.

Les chiffres de Belfius et de KBC ne sont pas encore connus. Il y a bien sûr beaucoup de chance que ces deux banques publient des résultats relativement similaires. Les personnes ayant souscrit l'assurance vie Belfius Life Plan auprès de la banque d'Etat doivent par exemple se contenter d'un rendement garanti de 0,75%. Le rendement chez l'assureur vie peut certes être augmenté de l'éventuelle participation bénéficiaire. Une vue d'ensemble de bankshopper.be nous apprend que VDK Spaarbank offre pour l'instant le rendement le plus élevé sur une assurance épargne pension: 2%.

Du fait de la faiblesse des taux d'intérêt, les personnes désireuses d'épargner pour leur pension en 2016 se sont tournées vers les fonds d'épargne pension. KBC communique une croissance de 13% et Belfius prévoit une augmentation du nombre de nouveaux contrats de plus de 15%. Chez ING et BNP Paribas Fortis, les chiffres diffèrent. ING a vu une diminution d'1% et le leader du marché a enregistré un recul de 25%. BNP Paribas Fortis souligne toutefois dans De Tijd que les montants versés ont augmenté de 4,4% et que les retraits par les pensionnés ont diminué de 6,2%