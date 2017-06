Les faibles taux d'intérêt tuent l'épargne des Belges

L'épargne est en nette baisse. Non pas parce que le Belge devient plus dépensier mais parce que l'épargne ne rapporte plus rien, selon les économistes. Autrement dit, mieux vaut réfléchir à deux fois avant d'utiliser les moyens encore disponibles.