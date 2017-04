Les fonds de trésorerie, une véritable alternative aux comptes d'épargne ?

Que sont les fonds de trésorerie ?

Les fonds de trésorerie sont également appelés organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires), fonds monétaires ou fonds liquides. Ce sont des fonds qui investissent dans des produits d'investissement à court terme comme des obligations, des bons du Trésor, des comptes à terme, etc. Ces investissements sous-jacents ont une durée résiduelle de maximum 1 à 2 ans.

Qu'est-ce que cela rapporte actuellement ?

Quand les taux d'intérêt sont relativement hauts, les fonds liquides sont souvent une meilleure alternative au compte d'épargne pour déposer votre argent. Mais avec les taux actuels historiquement faibles, à première vue, ce n'est pas vraiment le cas. Si nous examinons par exemple les performances de la plupart des fonds de trésorerie de ces dernières années, nous constatons que le rendement varie autour de 0% après déduction des frais. Certains fonds liquides ont des performances légèrement négatives (-0,1% à -0,2%) et les meilleurs ont des rendements légèrement positifs (+0,1 à 0,2%). Même les meilleurs fonds monétaires ont des rendements à peine juste aussi bons qu'un compte d'épargne classique auprès d'une grande banque, sur lequel vous obtenez 0,01% de taux de base et 0,1% de prime de fidélité.

Peu, mais sûr

La principale raison pour laquelle ces fonds sont tout de même populaires auprès de certains groupes pour le dépôt d'argent liquide réside dans le fait que les comptes d'épargne se trouvent "à l'intérieur du bilan" de la banque. Donc si la banque fait faillite, vous perdez votre argent. Il y a bien sûr le fameux système de garantie de dépôt de 100.000 euros par banque et par personne, mais la question est de savoir si cela fonctionnera vraiment si une grande banque venait à faire faillite.

Pour des raisons de sécurité, les particuliers fortunés parquent surtout leur argent liquide dans ce type de fonds liquides. Un fonds de trésorerie est "hors bilan" de la banque. En cas de faillite, ils ne perdent donc pas leur argent. Mais les entreprises et les ASBL ayant beaucoup de cash sont également de plus en plus intéressées par les fonds liquides. Contrairement aux particuliers, ils ne reçoivent souvent plus d'intérêts auprès de leur banquier, ou même un taux d'intérêt légèrement négatif. Un fonds de trésorerie, par ailleurs très flexible, est dès lors une belle alternative.