Luxe: c'est le moment d'aller faire de bonnes affaires à Londres

Le site hollandais de bons de réduction actiecode.nl a fait une étude sur l'impact du Brexit sur les prix d'un certain nombre de produits de luxe en Grande-Bretagne. Il en ressort que si vous achetez par exemple un iPhone à Londres aujourd'hui, vous pouvez épargner jusqu'à 100 euros. Selon actiecode.nl, un iPhone 7 (32 Gb) coûte actuellement 599 livres sterling en Grande-Bretagne, soit 672 euros. Sur les sites web d'e-commerce bol.com et coolblue, ce même iPhone coûte 769 euros en Belgique.

Prix de l'iPhone 7 en Europe en euros Royaume-Uni 670,83 Suisse 697,91 Autriche 759,00 Allemagne 759,00 Espagne 769,00 France 769,00 Belgique 769,00 Pays-Bas 769,00 Suède 773,30 Pologne 775,16 Finlande 779,00 Danemark 779,31 Italie 799,00 Norvège 824,58

@ actiecode.nl

Google Pixel

"Bien qu'Apple ait déjà augmenté le prix de l'iPhone de 100 livres sterling en septembre en Grande-Bretagne, à cause du cours de change, il est toujours avantageux d'aller faire son shopping outre-Manche", explique le site web. "L'argent que vous épargnez, vous pouvez par exemple l'utiliser pour payer le train vers Londres pour un city trip. De cette manière, vous faites d'une pierre deux coups." Vous ne devez en outre pas payer de droits de douane, tant que la Grande-Bretagne fait partie de l'Union européenne.

Partager L'argent que vous épargnez, vous pouvez l'utiliser pour payer le train vers Londres pour un city trip

Pour les personnes intéressées par le Pixel, le nouveau smartphone de Google, il y aussi moyen de faire une belle affaire en Grande-Bretagne. "Ce smartphone coûte 670 euros à Londres. En Allemagne, le prix de lancement est de 759 euros. Cela diffère donc aussi de 12% par rapport au prix de détail local", informe actiecode.nl. Si vous achetez des produits technologiques en Grande-Bretagne, vous devez toutefois tenir compte du fait que ceux-ci sont fournis avec une alimentation électrique britannique. Mais celle-ci peut certes être remplacée.

Les amateurs de mode et de produits de luxe exclusifs peuvent aussi profiter du Brexit. "Le prix actuel des Manolo Blahnik Hangisi - les chaussures iconiques de la série télé Sex and the City - est en ce moment de 680 livres sterling (760 euros) en Grande-Bretagne. En Belgique, on les trouve à 860 euros. À nouveau environ 100 euros de différence", selon actiecode.nl.

Acheter sur place

Selon Jan Willem van Tilburg, un des initiateurs du site actiecode.nl, les Belges à la recherche de bonnes affaires ne peuvent acheter des produits de luxe à prix doux que sur place. "Sur le site web britannique d'Apple, vous ne pouvez pas commander pour la Belgique. Sur Amazon, vous payez immédiatement 100 livres sterling de plus en ligne", explique-t-il.

Van Tilburg se souvient que le site de boutique en ligne britannique ASOS avait mis son site web britannique offline l'été dernier lorsque le cours de la livre avait chuté trop bas. "Les gestionnaires avaient alors dit que c'était la conséquence d'une panne de courant. Qui s'est comme par hasard produite en même temps que la chute de la livre sterling."

"Notre étude montre que vous pouvez aussi acheter des iPhone et d'autres smartphones à petits prix sur des sites web internationaux comme Ebay grâce au cours de change favorable. En général, vous devez tenir compte des frais d'envoi, qui peuvent atteindre 40 à 50 euros. Vous paierez tout de même toujours moins qu'en Belgique. Ainsi, nous avons trouvé un iPhone 7 (32 Gb) sur Ebay à 600 livres sterling (674 euros), frais d'envoi inclus. Mais alors les vendeurs ne sont bien sûr pas des magasins officiels, comme c'est par exemple le cas avec Amazon."