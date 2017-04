Plus de 15 milliards sous les matelas européens

Arrivé dans nos portefeuilles en 1999, l'euro est devenu la seule monnaie officielle dans les pays de la zone en 2002. L'équivalent de plus de 15 milliards d'euros en marks, francs, drachmes, lires, en pesetas ou escudos n'ont toutefois toujours pas été échangés. Près de la moitié sont libellés en deutschemarks, prouvant une fois de plus l'attachement de nos voisins au cash. L'intransigeante Bundesbank ne badine d'ailleurs pas avec ses pièces et billets dont la validité est illimitée dans le temps.

188 millions en pièces pour l'État belge

Au Portugal par contre, les pièces d'escudos ne sont restées échangeables que pendant un an, près de la moitié ayant ainsi été déclaré sans valeur (officielle). En Belgique, c'est même plus de la moitié des pièces qui ne peuvent plus être échangées depuis fin 2004, soit un profit de 188 millions pour le Trésor belge (État fédéral). Les billets circulant depuis 1944 (c'est-à-dire d'au moins 100 francs belges) peuvent être échangés sans limite de temps, ce qui représente 15 millions de billets ou près de 150 millions d'euros toujours dans la nature. En France, ce sont 4 milliards de pièces et 55 millions de billets qui ne peuvent plus être échangés. Selon Bloomberg, cela représente près de deux milliards d'euros qui ont été reversés au Trésor public par la Banque de France.

Souvenirs de vacances à échanger

Si vous possédez encore quelques souvenirs de vacances sous la forme de billets en escudos portugais, pesetas espagnoles, livres chypriotes ou lires maltaises, il est encore temps de les échanger ... dans un bureau des banques nationales concernées. Vous n'êtes toutefois pas obligé de prévoir un nouveau voyage sur place, les échanges pouvant également être réalisés par courrier (pour des montants pas trop conséquents).