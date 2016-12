POM, l'appli de facturation 'simple et confortable' a le vent en poupe

Malgré des initiatives comme Zoomit et Doccle, sept factures sur dix sont toujours envoyées par courrier papier. POM a l'intention d'amener l'e-facturation à un niveau plus élevé. Cette appli gratuite vous permet de scanner des virements avec l'appareil photo de votre smartphone, pour ensuite les payer et les archiver.

A l'aide de POM, vous pouvez aussi aisément recevoir des factures électroniques. Ce qui est plutôt unique, ce sont les trois différentes manières de les réceptionner. Trois options sont en effet prévues: ScanToPay (scanning des formulaires de virement), ForwardToPay (l'envoi des factures pdf reçues via e-mail) et ConnectToPay (réception directe des factures des fournisseurs affiliés).

Six mois après son lancement, POM a déjà traité des factures pour plus d'un million d'euros, d'environ 5.000 utilisateurs. Simplicité et confort sont ici centraux. "POM n'est pas par hasard l'acronyme de peace of mind', disent les initiateurs Johannes Vermeire et Tom Totté. "Le paiement se fait en quelques clics, sans les contraintes des dispositifs bancaires."

Le feedback des utilisateurs est également très positif, selon le duo d'entrepreneurs. "Dans l'App Store d'Apple, l'appli obtient l'évaluation 4+, et chez Google, nous obtenons un score de 4,3 sur 5. Le jury professionnel du premier FinTech Belgium Summit, en octobre, a également été convaincu, et POM a remporté l'award de l'événement.'

Une nouvelle levée de capital de 750.000 euros, soutenue par les business angels B2Boost et Famous, devrait aider à la poursuite du développement et de la promotion de l'application en Belgique. Conjointement avec Deloitte Consulting, ils examinent également comment POM peut s'insérer dans le marché sur le plan international.