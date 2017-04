Pourquoi l'arrivée de Santander en Belgique est si étonnante

Depuis le 24 avril, les épargnants belges peuvent ouvrir deux comptes d'épargne auprès de la banque espagnole Santander, ou plus précisément la Santander Consumer Bank. Ces comptes s'éloignent du taux minimum de 0,11%. La banque lance une formule avec des perspectives d'épargne tant à court qu'à long terme. Les épargnants qui ne peuvent se passer de leur argent que pendant une période limitée peuvent ouvrir le compte d'épargne Vision. Sur ce compte, ils obtiennent un taux de base de 0,25% et une prime de fidélité de 0,10%. Les épargnes à long terme (au moins 12 mois) de la formule Vision+ procurent aux clients un taux de base de 0,15% plus une prime de fidélité de 0,35%, soit 0,5% au total.

...