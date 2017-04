Pourquoi les célibataires sont toujours les plus taxés en Belgique

Notre pays comptait l'an dernier, avec 54%, la pression fiscale moyenne la plus élevée pour les employés célibataires sans enfants. Notre pays précède amplement les pays comme l'Allemagne (49,4%), la Hongrie (48,2%) et la France (48,1%). La pression fiscale moyenne pour les couples mariés avec deux enfants et un parent qui travaille était de 38,6% dans notre pays.

...