Que rapporte encore vraiment une assurance épargne de la branche 21 ?

L'assurance épargne de la branche 21

Une assurance épargne ou branche 21 est un produit d'épargne sous un habit d'assurance. Pour l'instant, vous obtenez en général un rendement garanti d'environ 0,75 à 1% par an, avec en outre un bonus (la participation bénéficiaire). Ce bonus est variable et dépend des performances du fonds sous-jacent. Ce fonds sous-jacent investit en général à hauteur de 85 à 95% dans des obligations.

Il existe également une formule '0% plus bonus'. Dans ce cas, vous n'avez bien sûr pas de garantie de rendement, mais uniquement un bonus. Celui-ci varie en fonction des performances du fonds sous-jacent. Ce fonds investit davantage en actions que son petit frère classique et devrait, sur le long terme, obtenir un rendement supérieur. Le grand avantage de l'assurance épargne est que vous ne payez pas de précompte mobilier si vous ne touchez pas à l'argent investi pendant plus de huit ans.

Que rapporte une branche 21 ?

Le rendement moyen d'une assurance épargne est, sur le plan historique des moyennes sur le long terme, d'environ 3,5% l'an. Depuis 2010, ce rendement a néanmoins plongé sous les 3% et a poursuivi sa diminution au cours des dernières années. Alors que la plupart des assurances épargne obtenaient encore un rendement de 2,25 à 2,5% en 2015, les derniers résultats de 2016 révèlent un rendement moyen proche de 2% ou même en-deçà.

Le rendement de la formule 0%+bonus se situe en général à un niveau supérieur.

La diminution du rendement provient du fait que le portefeuille sous-jacent d'une assurance branche 21 consiste surtout en obligations. Dans le portefeuille de la plupart des assureurs, on trouve encore (pour l'instant) des obligations achetées par le passé, avec un joli coupon. Mais à chaque fois que ces obligations arrivent à échéance, elles doivent être remplacées par une obligation avec un coupon inférieur. De ce fait, le rendement diminue un petit peu chaque année.

Quand est-ce encore intéressant ?

Pour les personnes désirant ne pas prendre de risque et à même de se passer de l'argent pendant 8 ans, une assurance épargne reste intéressante étant donné le manque d'alternatives. Tenez toutefois compte du fait que, à l'entrée, vous payez 2% de taxes ainsi que des frais d'entrée, qui viennent grignoter le rendement. Car avec un rendement d'à peine 2% par an, la personne qui paie 2% de taxes à l'entrée plus 3% de frais d'entrée, ne gagne en fait rien pendant les 2,5 premières années.