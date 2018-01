Quelle enseigne sera élue Banque de l'Année ?

Sur comparebanque.be, les visiteurs peuvent comparer les conditions et les produits des prestataires de services financiers. Cela fait déjà plusieurs années que le site comparatif organise une élection de la 'Banque de l'Année'. Lors de la précédente édition, cette consécration a été décernée à AXA Bank.

Cette année, l'enquête est scindée en cinq catégories. Concrètement, les participants peuvent indiquer quelle banque offre, selon eux, le meilleur crédit hypothécaire et le meilleur prêt voiture et où se trouvent le meilleur compte courant et le meilleur compte d'épargne. Pour finir, ils peuvent aussi désigner la banque qui propose la meilleure application en ligne. Le gagnant final sera la banque qui réalise le meilleur score à travers les différents segments.

Avec la nouvelle formule - jusqu'à l'an dernier, les participants pouvaient uniquement émettre une voix générale - Comparebanque veut donner une image plus nuancée de l'appréciation des clients pour les différentes banques. Ensuite, il y a aussi l'élection du Courtier de l'Année, également sur base du score attribué par les clients.

Selon Comparebanque, l'impartialité de l'élection est garantie par le fait que l'enquête est sous-traitée aux bureaux indépendants MarketProbe et SSI. Les participants ont la chance de gagner des prix, mis à disposition par l'agence de voyages Corendon notamment. On peut voter jusqu'au mercredi 3 janvier inclus via le site web de Comparebanque.