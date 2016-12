Quels sont les domaines de ski les moins chers ?

Flipit België a calculé le coût au kilomètre de ski en France, Suisse, Autriche, Norvège et Suède. Le site tient compte de la taille de la piste de ski et du prix d'un skipass. Il en ressort que cela vaut la peine de comparer les domaines de ski.

La différence entre le domaine de ski le moins cher et le plus cher dépasse les 10 euros par kilomètre de piste disponibles. Skier à Björkliden, en Suède, coûte par exemple 11,67 euros par kilomètre. Il faut dire que le domaine ne compte que 15 km de piste.

Dans les grands domaines français, La Plagne (225 km) et l'Alpe d'Huez (250 km) sont les plus chers au kilomètre (1,04€/km). Avec 0,43€/km, le domaine Les Portes du Soleil (600 km) est le moins cher du classement, suivi de près par Les Trois Vallées (600km) et ses 0,49€/km.

Skier assez bon marché en Suisse

"Il est à noter que quelques domaines en Suisse sont très bons marché, alors que le pays est réputé comme cher", informe le site. "Il est probable que le Franc suisse bon marché y soit pour quelque chose." Faire du ski à Saint-Moritz coûte par exemple 0,75 euro au kilomètre, tout comme dans Les Quatres Vallées. Mais par exemple Gstaad Mountain Rides est un des domaines de ski suisses les plus chers dans la liste de comparaison. Vous y payez 1,37 euro par kilomètre.

Les plus petits domaines n'ont pas été repris dans la liste. "Car ceux-ci donnent une image faussée. Si nous regardons par exemple La Grave-La Meije, on y relève un coût de 129 euros au kilomètre parcouru. Ce montant est hallucinant du fait que la piste n'est longue que de 2 kilomètres", ressort-il.