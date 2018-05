Déclaration d'impôts : parce qu'une erreur peut coûter cher

" Ce bouquin pèse plus lourd chaque année ", soupire une jeune femme en désignant le manuel intitulé Un service fiscal pratique 2018. C'est vrai. Auteur et enseignant, Lieven Van Belleghem a cette fois ajouté 40 pages à l'ouvrage, ce qui porte le total actuel à 736 pages. Ce guide fiscal est le résultat de 34 ans de travail. Lieven Van Belleghem, qui a fêté cette année son 65e anniversaire, a passé plus de la moitié de son existence à enseigner la fiscalité. Pour préparer la relève, il cède occasionnellement la parole à Pieter Debbaut. Chaque participant a reçu un marqueur fluo, pour pouvoir surligner dans le manuel même. Au deuxième rang, quelqu'un demande à son voisin s'il a du Dafalgan. " Car ici, c'est la migraine assurée ", plaisante-t-il. Compte tenu de la brique posée devant nous, nous le croyons volontiers, mais le cours se passe finalement très bien. En sortant, nous avons la conviction que nous ne tomberons pas dans les pièges tendus par la déclaration fiscale.

