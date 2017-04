Déclaration fiscale en retard ? Voici ce qu'il faut faire

En principe, une déclaration d'impôt des personnes physiques doit être introduite pour le 30 juin de l'année qui suit l'année des revenus. Pour l'année 2015, vous aviez donc jusqu'au 30 juin 2016. Pour les utilisateurs de Tax-on-web, l'échéance ultime était fixée au mercredi 13 juillet. Seules les personnes qui ont fait remplir leur déclaration par un comptable ne devaient introduire leur déclaration que le 27 octobre 2016 au plus tard. Le SPF Finances n'a pas encore publié les échéances cette année.

L'an dernier il y a eu moins de 3% de tous les contribuables en Belgique qui sont parvenus à ne pas envoyer leur déclaration fiscale à temps. Pour la période 2012-2014, il s'agissait encore de 3 à 3,5%. Cette diminution est, selon le fisc, due à l'approche plus stricte et plus disciplinée. C'est ce qu'écrit De Standaard sur base des chiffres du SPF Finances. Mais que risquez vous si vous n'introduisez pas votre déclaration fiscale à temps ?

L'introduire le plus rapidement possible

Si vous êtes en retard et préférez néanmoins ne pas faire appel à un comptable, vous avez tout de même intérêt à introduire la déclaration le plus vite possible. Vous serez bien en retard et vous risquerez une amende allant de 50 à 1.250 euros et/ou une majoration d'impôt de 10 à 200%, mais si vous êtes de bonne foi, que c'est la première fois que vous êtes en retard et qu'il est question de force majeure - par exemple une hospitalisation inattendue - le fisc sera indulgent et vous pourrez certainement vous en sortir sans amende ou majoration d'impôt.

Il est par ailleurs important de savoir qu'en cas de déclaration tardive, le fisc a plus de temps pour établir l'impôt. Concrètement, pour la déclaration des revenus de 2015, cela signifie que le fisc a jusque fin 2018 au lieu de mi-2017. Si vous devez récupérer des impôts, vous devrez donc attendre votre argent plus longtemps.

Ne rien faire est à exclure

Si vous ne faites rien, le fisc aura recours à la taxation d'office. Outre une amende et une majoration d'impôt, le fisc établira dans ce cas lui-même vos revenus. "Facile", direz-vous, mais ce n'est absolument pas le cas. Le fisc ne tiendra compte que de vos revenus et pas de vos dépenses déductibles comme les frais professionnels et les charges de crédits. De plus, il ne sera pas question d'optimisation. Si vous n'êtes pas d'accord avec les revenus estimés par le fisc, vous devrez dans ce cas fournir la preuve du montant réel de ceux-ci et ce n'est pas aussi facile dans la pratique.

Mis à jour par Niels Saelens