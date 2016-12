Le fisc peut-il utiliser une dénonciation de mon voisin ?

Le fisc reçoit en effet de plus en plus de courriers et d'e-mails lui signalant que quelqu'un ne déclare pas certains revenus. Ces dénonciations peuvent être anonymes ou non. En tout état de cause, ces plaintes sont toujours soumises à une première analyse. En cas de plainte anonyme, le fisc peut éventuellement recueillir des informations complémentaires. Il f...