Les attestations d'emprunt hypothécaire doivent désormais être fournies électroniquement

La déclaration d'impôts 2017, qui concerne donc les revenus de 2016, comporte 885 codes au total. Quatre-vingt-huit codes ont été ajoutés par rapport à 2016 et 13 ont été supprimés. Cependant, 82% des citoyens utilisent moins de 20 codes et seuls 0,03% remplissent plus de 60 codes, souligne le SPF.

Les nouveaux codes concernent notamment la majoration du taux à 17% pour certains revenus de capitaux, les exonérations pour les heures supplémentaires dans l'horeca, le chèque-habitat wallon ou encore le crédit wallon pour les prêts "coup de pouce". L'année dernière, 3,68 millions de déclarations ont été rentrées via Tax-on-web, soit 110.000 de plus qu'en 2015, 2,16 millions via une proposition de déclaration simplifiée et 980.000 en version papier.

La simplification de Tax-on-web permet désormais d'accéder à sa déclaration sans devoir parcourir différents cadres. Septante pour cent des utilisateurs, soit 2,58 millions de personnes, peuvent ainsi remplir leur déclaration en quelques clics, se félicite le SPF. Les déclarations et propositions simplifiées seront envoyées en mai. Les versions papier doivent être rentrées pour le 29 juin. Pour les déclarations en ligne, la date limite a été fixée au 13 juillet ou au 26 octobre pour ceux qui ont recours à un mandataire.